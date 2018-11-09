Наймодатель зашел проверить квартиру и встретился с неожиданным гостем

Квартирант по имени Шон Кейси рассказывал владельцу жилплощади, что у него живет маленький щенок-баловник, который любит резвиться, имея в виду 68-килограммового аллигатора. Так рептилия по кличке Catfish (Cом - прим.ред) длиной 1,8 метров нелегально находилась в съемной квартире четыре года.

Вызванная на место специальная служба по отлову животных обнаружила в квартире не только аллигатора, но и двух удавов боа, и одного зайца, пишет nypost.com.