Пт, 9.11.2018
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Наймодатель зашел проверить квартиру и встретился с неожиданным гостем

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Korteris pesitsenud alligaator.

ФОТО: Tammy Ljungblad / AP/ Scanpix

Собственник недвижимости в американском штате Канзас выселил нанимателя из своей квартиры из-за неожиданной встречи с гигантской рептилией, рассказывает портал Kodustiil.  

Квартирант по имени Шон Кейси рассказывал владельцу жилплощади, что у него живет маленький щенок-баловник, который любит резвиться, имея в виду 68-килограммового аллигатора. Так рептилия по кличке Catfish (Cом - прим.ред) длиной 1,8 метров нелегально находилась в съемной квартире четыре года. 

Вызванная на место специальная служба по отлову животных обнаружила в квартире не только аллигатора, но и двух удавов боа, и одного зайца, пишет nypost.com.

Согласно законам штата Канзас, аллигатор не может считаться домашним животным. Сейчас аллигатор, удавы и заяц ждут решения своей дальнейшей судьбы в местном приюте для животных. 

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