Игрок сборной Англии получил страшную травму

Безголевая ничья, принесшая "Арсеналу" путевку в плей-офф Лиги Европы, была омрачена инцидентом с 27-летним игроком: Уэлбек настолько серьезно травмровал голеностоп после приземления в верховой дуэли с игроком португальского клуба, что его правая нога приняла абсолутно неестественные формы. Врачи "Арсенала" сразу же наложили фиксирующую повязку на голеностоп Уэлбека, а всего игроку оказывали помощь десять врачей. Партнеры по команде и соперники от увиденного еще долго пребывали в шоке, а сам Уэлбек был срочно доставлен в больницу.