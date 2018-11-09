Забияко и Энберт выиграли короткую программу на Гран-при Японии

Сегодня в Хиросиме стартовал 4-й этап серии Гран-при NHK Trophy. Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу в соревнованиях пар.
Гран-при NHK Trophy
Хиросима, Япония
Пары
1. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 73,48
2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 70,66
3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 67,70
4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 64,75
5. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 59,00
6. Лаура Баркеро – Ариц Маесту (Испания) – 55,37
7. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 52,35
8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 49,93
Тренер Нина Мозер прокомментировала победу Натальи Забияко и Александра Энберта в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
«Прокатом довольна, но важно понимать, что выступать две недели подряд – это сложно.
А откатали короткую программу ребята чисто, но уровни сложности надо еще набирать и набирать. Собираемся сделать это в финале», – рассказала Мозер.