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Забияко и Энберт выиграли короткую программу на Гран-при Японии

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3297480 02/15/2018 Natalia Zabiyako and Alexander Enbert (Russia) perform their free skating program in the pair skating competition at the XXIII Olympic Winter Games in Pyeongchang. Alexander Vilf/Sputnik

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Сегодня в Хиросиме стартовал 4-й этап серии Гран-при NHK Trophy.  Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу в соревнованиях пар.

Гран-при NHK Trophy

Хиросима, Япония

Пары

1. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 73,48

2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 70,66

3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 67,70

4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 64,75

5. Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США) – 59,00

6. Лаура Баркеро – Ариц Маесту (Испания) – 55,37

7. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 52,35

8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 49,93

Тренер Нина Мозер прокомментировала победу Натальи Забияко и Александра Энберта в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.

«Прокатом довольна, но важно понимать, что выступать две недели подряд – это сложно.

А откатали короткую программу ребята чисто, но уровни сложности надо еще набирать и набирать. Собираемся сделать это в финале», – рассказала Мозер.

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