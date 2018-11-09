"Таллиннский меч" соберет весь цвет мирового женского фехтования

Сегодня в Таллинне стартует традиционный этап Кубка мира по фехтованию, "Таллиннский меч", который по традиции соберет всех сильнейших фехтовальщиц планеты.
Всего примет участие в турнире 257 спортсменок из 47 стран, а из топ-30 мирового рейтинга в Таллинн приехали 26. Лучшую сотню рейтинга фехтовальщиц представят сразу 80 участниц. В том числе свой титул в Таллинне будет защищать итальянка Мара Наварриа. В командных соревнованиях выступят все сильнейшие страны топ-20 рейтинга мирового фехтования.
Эстонских спортсменок на домашнем этапе будет 17, в командных соревнованиях нашу страну представят Юлия Беляева, Ирина Эмбрих, Кристина Кууск и Катрина Лехис. Эрика Кирпу не вошла в квартет эстонской сборной.
"Таллиннский меч" пройдет в спортхолле "Калев" с 9 по 11 ноября.