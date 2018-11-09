"Таллиннский меч" соберет весь цвет мирового женского фехтования

Всего примет участие в турнире 257 спортсменок из 47 стран, а из топ-30 мирового рейтинга в Таллинн приехали 26. Лучшую сотню рейтинга фехтовальщиц представят сразу 80 участниц. В том числе свой титул в Таллинне будет защищать итальянка Мара Наварриа. В командных соревнованиях выступят все сильнейшие страны топ-20 рейтинга мирового фехтования.