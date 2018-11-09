Исследование: почти 70 процентов жителей Эстонии предпочитают покупать автомобили в лизинг

В странах Балтии это самый высокий показатель, по сравнению с 54-процентным в Латвии и 34-процентным в Литве интересом к услугам лизинга.

70% респондентов в Эстонии подтвердили, что при покупке автомобиля они в первую очередь ищут сотрудничества со своим банком, причем в предложении банка важным считают процентную ставку и размер первого взноса. Клиенты в Эстонии также сочли важным прозрачность расходов на лизинг и возможность вести дела через интернет.

«В целом в понятии всей Европы рынок лизинга Эстонии можно считать очень высокоразвитым. Различные услуги в сфере лизинга хорошо известны и сама услуга легко доступна. По сравнению с нашими соседями из стран Балтии, жители Эстонии при приобретении автомобиля гораздо чаще использует помощь лизинговых фирм и можно сказать, что люди ценят возможности, которые лизинг им предоставляет. Однако наибольший потенциал кроется, конечно же, в Литве», — прокомментировал результаты исследования член правления AS SEB Liising Рейн Карофельд.

«Во всех странах Балтии найдется еще достаточно людей, не пользовавшихся услугами лизинга. Прежде всего, это вступающие на рынок труда молодые люди. Лизинга не следует бояться, но если человек берет на себя обязательства, то мы советуем беспристрастно оценить свои возможности справиться с новыми обязательствами. К тому же стоит обратить внимание на то, что связанные с автомобилем расходы не ограничиваются только платежами по лизингу автомобиля», — резюмировал Рейн Карофельд.

Из сопутствующих лизингу услуг клиентов больше всего интересует возможность удобного заключения договора страхования каско, что подтвердили 76% опрошенных, и хорошее предложение на зимние шины, что подтвердили 60% ответивших.