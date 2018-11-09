Видео: в Австралии мужчина с ножом напал на прохожих и полицейских

Полиция выехала на вызов по местному времени в 16.20 (7.20 утра по эстонскому времени) в связи с горящим автомобилем. На месте происшествия выяснилось, что речь идет и о нападении с ножом. Один человек погиб, двое раненных были доставлены в больницу. Как сообщают медики, они потерпевшие находятся в критическом состоянии.