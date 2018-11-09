Пт, 9.11.2018
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Видео: в Австралии мужчина с ножом напал на прохожих и полицейских

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Melbourne'i linnas aset leidnud noarünnakus hukkus üks inimene.

ФОТО: Stringer / Reuters / Scanpix

В австралийском Мельбурне в бизнес-районе произошло нападение с ножом, в результате которого погиб минимум один человек, сообщает Postimees со ссылкой на местную полицию. 

Полиция выехала на вызов по местному времени в 16.20 (7.20 утра по эстонскому времени) в связи с горящим автомобилем. На месте происшествия выяснилось, что речь идет и о нападении с ножом. Один человек погиб, двое раненных были доставлены в больницу. Как сообщают медики, они потерпевшие находятся в критическом состоянии. 

"Один мужчина задержан и под надзором полиции доставлен в критическом состоянии в больницу", - уточняет представитель полиции.

Местные СМИ показали, как мужчина с ножом нападал на полицию и как стражи правопорядка остановили его выстрелом.

Все обстоятельства случившегося выясняются, но, по словам полиции, пока нет оснований полагать, что речь идет о теракте. 

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