Таммист: новые таможенные тарифы США могут сказаться и на эстонской экономике

В этой связи министр считает важным для Эстонии, чтобы между ЕС и США продолжались переговоры по торговле. По его словам, важно, чтобы две крупнейшие экономические зоны мира не противостояли друг другу, а продолжали вести открытую торговлю и нашли компромисс.

В пятницу в Брюсселе проходит встреча министров торговли ЕС, одной из главных тем которой являются торговые связи между США и ЕС, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

Поскольку экспорта Эстонии составляет 80 процентов ВВП (это один из самых высоких в Европе показателей), косвенный эффект от продолжительной торговой войны станет для Эстонии более заметным и отрицательным, чем для стран, которые в меньшей мере зависят от экспорта.