Как преодолеть трудности с выплатами по кредиту, не совершая глупых ошибок

На самом деле существует много возможностей. Не все они универсальны, но реальные варианты вы можете найти, прочитав рекомендации Тыну Тоомпарка, опубликованные на портале недвижимости KV.EE.

Увеличение доходов

Кое-кто воспримет рекомендацию увеличить свои доходы, чтобы лучше справляться с кредитными платежами, как обидную.

Но, возможно, у попавшего в сложное положение заемщика есть знания или способности для получения дополнительного дохода. Можно заняться таксоизвозом или сдать комнату из квартиры в краткосрочный наем. Да мало ли какие есть возможности, о которых вы даже не подозреваете...

Уменьшение расходов

Наряду с увеличением доходов логично рассмотреть свои расходы и ограничить их. Для этого нужно составить семейный бюджет, куда записывать доходы и расходы. Эта информация позволит проанализировать расходы и понять, как сэкономить.

Кредитный отпуск

В жизни есть лучшие и есть худшие времена. Иногда бывает так, что в худшие времена возникают трудности с оплатой ежемесячных платежей. Чтобы преодолеть эти трудности, большинство кредиторов предлагают отпуск – то есть временную паузу, в течение которой ваши платежи приостанавливаются.

Как правило, предлагается отпуск на период от шести до двенадцати месяцев. Иногда и до 36. В это время заемщик обязан выплачивать интрессы, но освобождается от погашения основной суммы.

Однако заемщик должен знать, что в случае аннуитетного займа (когда выплаты делаются в равных долях) в начале кредитного периода основная часть общей суммы полученного кредита является незначительной. Следовательно, в этом случае выплата лишь интрессов не станет существенной финансовой помощью.

В порядке исключения банк может предложить полный отпуск: заемщику не придется выплачивать ни интрессы, ни основные платежи.

Консолидация и рефинансирование займа

Цель консолидации и рефинансирования кредитов состоит в том, чтобы объединить кредиты с процентными ставками различных размеров в один и уменьшить тем самым расходы заемщика по выплатам.

Если у заемщика есть малый кредит, а такой кредит обычно выдается с относительно высокой процентной ставкой, то один из вариантов заключается в том, чтобы для погашения малого кредита взять новый кредит с меньшей ставкой. Такой шаг избавит семью от непосильных для нее затрат.

Продление кредитного договора

Если заемщику трудно справляться с существующим кредитом, но более маленькие ежемесячные выплаты ему вполне по плечу, стоит подумать о продлении срока кредита.

Предположим, например, что у заемщика взят кредит сроком на 30 лет, пять лет из которых он исправно выплачивал положенные по договору суммы. Есть возможность продлить кредит еще на пять лет, тем самым уменьшить размер ежемесячных выплат и облегчить погашение кредита.

Однако следует учитывать: чем меньше уже оплаченный период существующего займа, тем меньше будет облегчение, связанное с удлинением кредита.

Сдача внаем купленного жилья

Одной из возможностей снижения затрат можнт стать сдача купленной недвижимости внаем. Для этого у заемщика должно быть другое жилье. Но он может переехать к родителям или взять внаем более маленькое и дешевое жилье.

Продажа заложенной в банк недвижимости

Если вышеуказанные возможности не помогают или заемщик видит, что его проблемы слишком серьезны, остается последний серьезный шаг: продажа.

Если вам трудно, но вы продолжаете гасить кредит, не следует слишком торопиться. Однако если заемщик прекратил возвращать деньги банку уже на протяжении длительного времени, кредитор может передать дело судебному исполнителю.