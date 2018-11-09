Что думают водители о зонах обгона 2+1 на шоссе Таллинн - Тарту?

В течение двух лет Департамент шоссейных дорог построил на шоссе Таллинн – Тарту две зоны обгона с полосами по системе 2+1. Одну между Вальмаотса и Кяревере, вторую – перед Пыльтсамаа между Анниквере и Неанурме. В конце следующего года между ними появится еще одна зона обгона, на отрезке между Пиккнурме и Пуурмани, которая обойдется Департаменту шоссейных дорог в 4,77 миллиона евро, пишет Tartu Postimees.
Автор статьи побеседовала вчера о полосах обгона почти с десятью водителями автомобилей, которые часто катаются по шоссе Таллинн – Тарту. Почти все они считают зоны обгона необходимым, но в то же время половинчатым решением.
Слишком короткая
Больше всего беспокоит водителей тот факт, что двухполосный участок слишком короткий, чтобы обогнать несколько более медленную машину. Между Анниквере и Неанурме зоны обгона составляют 1,3 и 1,5 км в длину. Между Вальмаотса и Кяревере для обгона можно использовать участки длиной 1,1 и 1,6 км.
Житель волости Луунья Арт Соонетс, несколько раз в неделю ездящий на машине между Тарту и Таллинном, заметил, что у водителя есть два варианта: превысить скорость в зоне обгона или вовсе отказаться от маневра. «Если грузовик едет 80-85 км/ч, то на этом участке длиной 1,5 км, не превышая скорости, его может обогнать в лучшем случае один автомобиль», - сказал он.
Он добавил, что построенные на шоссе Таллинн – Тарту по примеру Скандинавии зоны обгона здесь не работают как следует. “В Финляндии и Швеции они работают, потому что там длина зон обгона составляет 3-5 км”.
Трактор еще можно обогнать
Водитель автобуса с сорокалетним стажем из фирмы Lux Express Эвальд Ласс констатировал, что строительство зон обгона в любом случае лучше, чем вообще их не строить. Он придерживается мнения, что польза от зон обгона бывает в тех случаях, когда водителю надо обогнать очень медленную машину. «Между Тарту и Пыльтсамаа движется множество тракторов, раньше за трактором самые нервные водители в скопившейся за ним автоколонне обычно выскакивали на встречную. Теперь в зоне 2+1 водители обгоняют трактор, не создавая опасных ситуаций», - добавил Ласс.
Вызывает у него вопросы и ситуация, когда на однополосном отрезке в зоне обгона происходит авария. “Я не представляю, как оперативные транспортные средства проедут на место аварии и что в таком случае будет с машинами, которые окажутся за совершившим аварию транспортным средством”, - сказал он. Между однополосным и двухполосным участком установлено металлическое ограждение, то есть места для обгона там не хватает.
Другие водители Lux Express говорили Эвальду Лассу, что зоны обгона успокаивают движение на нервном главном шоссе и помогают избежать опасных ситуаций, но, по мнению водителей автобусов, трехполосные зоны обгона могли бы использоваться в качестве временного решения. По их мнению, шоссе Таллинн – Тарту в любом случае необходимо строить четырехполосным. «Говорят, что временно - обычно навсегда, но я надеюсь все же когда-нибудь проехаться по четырехполосному шоссе», - сказал Ласс.
Андрес Урм, глава отдела планирования Департамента шоссейных дорог
При строительстве дорог по системе 2+1 Департамент шоссейных дорог взял за основу шведские нормы, согласно которым длина зон обгона составляет 1,2-2 км. Исходя из конкретного решения можно построить и более короткие зоны обгона. Более длинные строить нежелательно, поскольку в это время в обратном направлении ведет всего одна полоса, где на протяжении трех-пяти километров возникает автоколонна. Это опять-таки уменьшает плавность движения. Решение построить шоссе 2+1 опирается на исследования дорожного движения. Это означает, что согласно исследованиям нет необходимости строить сейчас между Пыльтсамаа и Тарту дорогу с двумя полосами в обоих направлениях. В будущем, когда частота движения вырастет, дорогу 2+1 можно будет расширить и построить ее четырехполосной.
В случае аварии или другой ситуации, в результате которой придется закрыть полосу движения, ограждения посередине можно убрать.
Коробки можно открутить, тросы можно прижать к земле. Столбики можно вынуть из гильз, вкопанных в землю.
Ширины отрезка в одном направлении достаточно, чтобы обогнать стоящую или аварийную машину.