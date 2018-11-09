Что думают водители о зонах обгона 2+1 на шоссе Таллинн - Тарту?

Андрес Урм, глава отдела планирования Департамента шоссейных дорог

При строительстве дорог по системе 2+1 Департамент шоссейных дорог взял за основу шведские нормы, согласно которым длина зон обгона составляет 1,2-2 км. Исходя из конкретного решения можно построить и более короткие зоны обгона. Более длинные строить нежелательно, поскольку в это время в обратном направлении ведет всего одна полоса, где на протяжении трех-пяти километров возникает автоколонна. Это опять-таки уменьшает плавность движения. Решение построить шоссе 2+1 опирается на исследования дорожного движения. Это означает, что согласно исследованиям нет необходимости строить сейчас между Пыльтсамаа и Тарту дорогу с двумя полосами в обоих направлениях. В будущем, когда частота движения вырастет, дорогу 2+1 можно будет расширить и построить ее четырехполосной.

В случае аварии или другой ситуации, в результате которой придется закрыть полосу движения, ограждения посередине можно убрать.

Коробки можно открутить, тросы можно прижать к земле. Столбики можно вынуть из гильз, вкопанных в землю.

Ширины отрезка в одном направлении достаточно, чтобы обогнать стоящую или аварийную машину.