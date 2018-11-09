Фото читателя: нелепая акция на заправке Circle K возмутила посетителей

В соцсетях распространяется фотография упакованных в пластиковые стаканчики шоколадок Snickers, которые продаются на заправке Circle K. Автор снимка возмущается, что в то время, когда все говорят о необходимости уменьшения использования пластиковой продукции, Circle K отличается таким нелепым поступком, передает Tarbija24.
Комментирует менеджер по продажам Circle K Диана Вейгель:
«Для Circle K важно внести вклад в более чистую окружающую среду и способствовать более экологическому мышлению. Ежедневно мы фокусируемся на уменьшении использования одноразовой упаковки.
Шоколадки Snickers в пластиковых стаканчиках — ни концепция Circle K, ни способ, как мы работаем и предлагаем товар на своих станциях обслуживания. Изображенное на фотографии — инициатива работника одной заправки упаковать отдельно товары по скидке и продавать сразу несколько товаров клиентам. Как только мы узнали об этом, попросили не продавать шоколадные батончики в стаканах и продолжить торговлю обычным способом.
Заверяем, что Circle K поддерживает экологическое мышление, поэтому мы не одобряется использование ненужного пластика и упаковку уже упакованных товаров».