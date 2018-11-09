Фото читателя: нелепая акция на заправке Circle K возмутила посетителей

Комментирует менеджер по продажам Circle K Диана Вейгель:

Шоколадки Snickers в пластиковых стаканчиках — ни концепция Circle K, ни способ, как мы работаем и предлагаем товар на своих станциях обслуживания. Изображенное на фотографии — инициатива работника одной заправки упаковать отдельно товары по скидке и продавать сразу несколько товаров клиентам. Как только мы узнали об этом, попросили не продавать шоколадные батончики в стаканах и продолжить торговлю обычным способом.