Пт, 9.11.2018
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Из-за аварии водопровода изменится маршрут столичного автобуса

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Таллиннский автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

В связи с ликвидацией водопроводной аварии в Таллинне с 16 часов в субботу, 10 ноября, до 17 часов в воскресенье, 11 ноября, будет закрыт для движения участок Козе-теэ между перекрестками с Вабаыхукооли-теэ и Пухкекоду-теэ.

В это время автобусы номер 5 будут завершать свой маршрут на остановке Metsakooli на Вабаыхукооли-теэ с разворотом на круговой развязке Метсакооли-теэ — Вабаыхукооли-теэ.

Автобусы не будут делать остановки Helmiku tee на Келлука-теэ, а также Kelluka tee и Kose tee на Нарвском шоссе.

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