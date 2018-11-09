Из-за аварии водопровода изменится маршрут столичного автобуса
9 ноября 2018, 10:36
В связи с ликвидацией водопроводной аварии в Таллинне с 16 часов в субботу, 10 ноября, до 17 часов в воскресенье, 11 ноября, будет закрыт для движения участок Козе-теэ между перекрестками с Вабаыхукооли-теэ и Пухкекоду-теэ.
В это время автобусы номер 5 будут завершать свой маршрут на остановке Metsakooli на Вабаыхукооли-теэ с разворотом на круговой развязке Метсакооли-теэ — Вабаыхукооли-теэ.
Автобусы не будут делать остановки Helmiku tee на Келлука-теэ, а также Kelluka tee и Kose tee на Нарвском шоссе.