За вечер в Ида-Вирумаа произошло три инцидента с газовым оборудованием

В 19:49 в центр тревоги сообщили, что на улице Харидузе в Йыхви 17-летняя девушка длительное время ощущала в квартире запах газа. Спасатели выявили там небольшую утечку газа, закрыли краны, проветрили помещения и передали информацию в Eesti Gaas. Скорая помощь доставила пострадавшую на медосмотр в больницу.

В 20:03 в квартире, расположенной на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, при посещении ванной комнаты сработал датчик угарного газа. Он был установлен на стене в коридоре, в котел находился в ванной комнате. На кухне работала вентиляция. Несмотря на то, что у собственника квартиры имелся акт о прошедшей недавно внеочередной проверке газового оборудования, а весной в дом вызывали трубочиста, спасатели настоятельно рекомендовали прекратить использование газа до тех пор, пока специалисты не проверят оборудование и вентиляцию. Спасатели закрыли задвижку газовой трубы. Помещения проветрили, медицинская помощь никому не понадобилась.

В 20:14 после посещения ванной комнаты на улице Сомпа в Йыхви 15-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Результаты замеров уточки газа не обнаружены. Медики оказали пострадавшей первую помощь на месте происшествия.