Если до сих пор Nordica только открывала новые направления и приобретала самолеты, то вчера руководство решило нажать на тормоза: закрываются три выходящие из Таллинна регулярные линии и вместо ущербного домашнего рынка начнут продвигаться на зарубежные рынки, пишет Postimees.
В принципе нет ничего удивительного в том, что авиакомпания после большого летнего летного сезона делает несколько шагов назад, снова обдумывает свои направления и сокращает часть из них. Это по осени делают все. Но Nordica покусилась на основные линии, чего до сих пор в таком объеме не происходило. Это означает, что с середины января будущего года на самолетах данной авиакомпании больше нельзя будет улететь в Петербург, Осло и Амстердам. Два последних направления находились в числе регулярных линий авиакомпании с момента ее основания. Одновременно с января значительно сокращается количество вылетов еще на двух основных направлениях – в Стокгольм и Мюнхен.
Нет смысла прожигать деньги
Возглавивший Nordica в середине лета Ханнес Саарпуу сразу после принятия решения о закрытии сказал, что хотя решение далось не легко, для паники и сплетен – Nordica, дескать, потихоньку сворачивает крылья – нет никаких причин. Решение о закрытии направлений родилось от простого математического подсчета, который говорит, что если люди не летают, нет смысла прожигать деньги: «Если количество сидячих мест больше реального спроса, это невыгодного экономически. Это было бы даже безответственная и бессмысленная попытка удержаться».
В пример он привел направление на Стокгольм, куда в зимний период из Таллинна летают четыре авиакомпании: «Нам нет смысла конкурировать любой ценой, это неразумно, и поэтому мы сокращаем объем». Как много вылетов будет сокращено, Саарпуу пока сказать не может, но заверяет, что больше всего будет сокращено полетов в Мюнхен.
Наличие признаков прожигания денег подтверждает и то, что если еще в прошлом году, благодаря замечательному экономическому росту и председательству Эстонии в Евросоюзе, Nordica получила прибыль в размере 900 000 евро, то в этом году будет минус на пару миллионов евро.
До сих пор национальная авиакомпания год от года росла, активно открывала новые направления и арендовала самолеты, но теперь возможности для роста словно отрезало. Почему? Саарпуу подчеркнул, что хотя количество направлений из Таллинна сокращается, фирму все же не замораживают: «Мы просто смещаем фокус и сосредоточимся больше на зарубежных рынках». И все же чуть позже он признал, что из почти 500 работников авиакомпании, сокращены будут девять человек из коммерческого подразделения.
Что означает этот новый фокус? Чтобы это понять, стоит посмотреть на бизнес-модель Nordica, несущим китом которого был экспорт авиауслуг. Это означает, что дочернее предприятие фирмы Regional Jet большую часть времени летает для LOT и SAS, для которых эстонский партнер доставляет клиентов в крупные аэропорты. Кроме того, Regional Jet обслуживает внутренние скандинавские линии. В августе появилась новость о том, что они выиграли заказ на внутреннюю шведскую линию Элливаре-Арвидсъяур. Это направления, которые приносят Nordica прибыль, поскольку риск минимален, а договоры долгосрочные и прибыльные.
На такие бизнес-направления авиакомпания планирует направить больше ресурсов. Саарпуу сказал, что если сейчас в порядке субподряда они летают для самоуправлений и авиакомпаний Швеции, Дании, Польши и Голландии, то сейчас в половинчатом состоянии еще и переговоры о том, чтобы начать продавать услугу в Южной Европе: «Я надеюсь, что скоро сможет сообщить о хороших новостях в этой области». Это дает ему надежду обещать, что в будущем году Nordica снова выйдет в плюс.
Нужно выполнять стратегическую роль
Из слов Саарпуу получается, что полеты из Таллинна скорее ущербный и падающий бизнес, поэтому направление взято за пределы Эстонии. Тут можно спросить: почему у нас на деньги налогоплательщика была создана национальная авиакомпания, которая все меньше летает из Таллинна и все больше вкладывается в зарубежные рынки, на которых нет ни поддержки, ни потребности в авиакомпании из Эстонии?
По словам руководителя Nordica, их стратегическая роль заключается в том, чтобы из Таллинна можно было долететь в важнейшие пункты назначения. Государство как собственник очень четко сформулировало свои ожидания: «Но для того, чтобы мы могли это сделать, мы должны работать хозяйственно и прибыльно». Тут Саарпуу сослался на сладкие заказные полеты за пределами Эстонии. Также не стоит думать, что нынешняя ситуация на рынке, когда в Таллинн все прибывает новых авиакомпаний, которые открывают новые направления и уплотняют имеющиеся, продлится вечно: «Может быть, через два года мы окажемся с ситуации, когда они уйдут. А мы есть и сможем заполнить пустоты».
Означает ли это, что в будущем Nordica может закрыть еще какие-то направления из Таллинна? «Мы таких решений еще не приняли. Ситуация на рынке динамична и постоянно меняет. Таким образом, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что будет дальше». Саарпуу не захотел ничего конкретизировать, но повторил, что если другие фирмы прекратят возить жителей Эстонии по каким-то важным направлениям, то они обязаны будут прийти и заполнить пустоту.
Для Nordica этот год, особенно последние месяцы, конечно, простыми не были. Суета на госпредприятии началась летом этого года, когда фирму покинут построивший ее председатель правления Яан Тамм. В конце сентября вещи собрал финансовый директор Ахто Пярл, незадолго до него ушел директор по развитию бизнеса и бывший руководитель дочернего предприятия Regional Jet Свен Кукемелк. Вместе с работающими в Nordica Антоном Ынником и Кристель Пену они основали новую фирму Advisory OÜ, основной деятельностью которой указано консультирование по бизнесу и управлению.
Это означает, что в Nordica начался своего рода новый этап, поскольку все участвовавшие в ее запуске руководители ушли. Если раньше член совета Nordica бывший руководитель автобусной фирмы Lux Express Ханнес Саарпуу говорил, что пришел руководить авиакомпанией временно, все же кажется, что он решил реализовать свое видение.
Раньше Саарпуу подчеркивал, что серьезный рост прошлых лет обошелся дорого: полеты задерживались, а качество обслуживания часто было плохим: «Самая большая проблема – это обеспечение ежедневного оперирования и стабильности. С этим у нас были проблемы. Если за год парк самолетов вырастает в три раза, это логично, что возникают проблемы. Поэтому теперь наш приоритет стать заслуживающими доверия. Доверие – это то, что клиенты должны быть уверены, что их самолет вылетит в обещанное время и будет оказана обещанная услуга».
Дочернее предприятие Nordica в минусе
Nordica арендует у Nordic Aviation Group 19 самолетов: 12 Bombarier CRJ и семь самолетов с пропеллером ATR72.
В Nordica работают около 500 человек, в зимний период летают в 16 мест назначения.
Поскольку в прошлом году фирма Regional Jet работала в ущерб, собственный капитал предприятия ушел в минус на 2,44 миллиона евро. Это означает, что обязательств было больше, чем имущества. Ущерб возник от разового крупного расхода, от покупки так называемого полного лизинга (летный парк вместе с командой и всем вытекающим) у других авиакомпаний и увеличившихся расходов на обучение. Кроме того, больше тратили денег на аренду самолетов. Как избавиться от негативного собственного капитала? 1) доложить денег, 2) реструктурировать предприятие (слить с каким-то другим предприятием, разделить пополам и так далее), 3) подать заявление о банкротстве.
В годовом финансовом отчете руководство написало, что оно начинает «мелкомасштабное переформирование, целью которого является обеспечение регулярного оперирования, повышение качества и увеличение доходной базы, главным образом, через повешение организационной мощи предприятия». Кроме того, обещается найти новых партнеров на зарубежных рынках.
В 2018 году руководство Regional Jet заключило с обоими собственниками – LOT и Nordica – договор, на основании которого материнские компании дают дочке в долг 1,8 миллиона евро. 50 процентов этой суммы, то есть 900 000 евро, поступили на счет Regional Jet уже в мае.