Дочернее предприятие Nordica в минусе

Nordica арендует у Nordic Aviation Group 19 самолетов: 12 Bombarier CRJ и семь самолетов с пропеллером ATR72.

В Nordica работают около 500 человек, в зимний период летают в 16 мест назначения.

Поскольку в прошлом году фирма Regional Jet работала в ущерб, собственный капитал предприятия ушел в минус на 2,44 миллиона евро. Это означает, что обязательств было больше, чем имущества. Ущерб возник от разового крупного расхода, от покупки так называемого полного лизинга (летный парк вместе с командой и всем вытекающим) у других авиакомпаний и увеличившихся расходов на обучение. Кроме того, больше тратили денег на аренду самолетов. Как избавиться от негативного собственного капитала? 1) доложить денег, 2) реструктурировать предприятие (слить с каким-то другим предприятием, разделить пополам и так далее), 3) подать заявление о банкротстве.

В годовом финансовом отчете руководство написало, что оно начинает «мелкомасштабное переформирование, целью которого является обеспечение регулярного оперирования, повышение качества и увеличение доходной базы, главным образом, через повешение организационной мощи предприятия». Кроме того, обещается найти новых партнеров на зарубежных рынках.

В 2018 году руководство Regional Jet заключило с обоими собственниками – LOT и Nordica – договор, на основании которого материнские компании дают дочке в долг 1,8 миллиона евро. 50 процентов этой суммы, то есть 900 000 евро, поступили на счет Regional Jet уже в мае.