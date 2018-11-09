Хотите быть в тренде, сделайте потолки в вашем доме такими!

Речь идет о потолках, покрытых кафельной плиткой. Мы-то думали, что эксперименты с дизайном потолков закончатся поклейкой на них обоев, но ни тут-то было! Кафель переселился с потолков ванных комнат в гостиные и даже спальни, замечает House Beautiful.

Плитка на полу обычно встречается не только во влажных помещениях: в южных странах ею иногда покрывают полы во всем жилье. Что касается плиток на потолке, это что-то новенькое. Такие примеры сейчас то и дело появляются на Pinterest.

Сразу трудно сказать, красиво ли это. Скорее, не очень, и даже оттъявленные модники вряд ли будут покрывать плиткой потолки во всех комнатах! Скорее, они поэкспериментируют в каком-то небольшом помещении.

Несомненно, потолок из плитки - это хороший способ подчеркнуть определенный стиль в вашем доме. Например, любителям лофтов и промышленного стиля подойдут потолки, выложенные плиткой-кабанчик. Рустикальной плиткой вполне можно украсить потолки в средиземноморском интерьере.