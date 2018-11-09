Пт, 9.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур

Хотите быть в тренде, сделайте потолки в вашем доме такими!

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ФОТО: pexels.com

Как только мы начинаем думать, что знаем о дизайне интерьера и стильном ремонте все до мельчайших подробностей, тут же появляется новый тренд, способный удивить даже самых продвинутых, пишет портал Kodustiil

Речь идет о потолках, покрытых кафельной плиткой. Мы-то думали, что эксперименты с дизайном потолков закончатся поклейкой на них обоев, но ни тут-то было! Кафель переселился с потолков ванных комнат в гостиные и даже спальни, замечает  House Beautiful.

Плитка на полу обычно встречается не только во влажных помещениях: в южных странах ею иногда покрывают полы во всем жилье. Что касается плиток на потолке, это что-то новенькое. Такие примеры сейчас то и дело появляются на Pinterest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сразу трудно сказать, красиво ли это. Скорее, не очень, и даже оттъявленные модники вряд ли будут покрывать плиткой потолки во всех комнатах! Скорее, они поэкспериментируют в каком-то небольшом помещении.  

Несомненно, потолок из плитки - это хороший способ подчеркнуть определенный стиль в вашем доме. Например, любителям лофтов и промышленного стиля подойдут потолки, выложенные плиткой-кабанчик. Рустикальной плиткой вполне можно украсить потолки в средиземноморском интерьере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так как потолки никто никогда не трогает руками и не рассматривает с близкого расстояния, для них можно использовать самую дешевую плитку. И расходов поменьше, и в тренд попали. Другое дело, захочется ли вам этому тренду следовать? Вот в чем вопрос. 

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