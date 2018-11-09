История повторяется: банда автоугонщиков открыла охоту на машины двух марок

Сегодня утром в полицию поступили сообщения об угонах двух автомобилей в Пярну. Одной из жертв автоугонщиков стал автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором также были наличные. Ущерб составляет 38 300 евро. Второй жертвой стала черная Toyota RAV4 с документами, ущерб составляет 29 000 евро. Оба угона произошли ночью в пярнуском районе Раэкюла, передает Pärnu Postimees.

Напомним, что в ночь на среду в Пярну были угнаны Toyota Avensis и Volkswagen Passat. Владелец Toyota оценивает ущерб в 26 000 евро, ущерб от угона Volkswagen еще выясняется.

Когда в полицию поступили сообщения о пропаже автомобилей, они уже были за пределами нашей страны. Полиция выясняет обстоятельства угонов и начала уголовное производство.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас сказал, что сейчас полиция собирает информацию и работает, чтобы как можно быстрее поймать угонщиков.

"В отношении всех четырех угонов, совершенных на этой неделе в Пярну, можно сказать, что речь идет о профессиональных угонщиках. Их целью являются в основном новые машины с системой бесключевого доступа. Угон происходит очень быстро, это занимает максимально несколько минут", - говорит Кыплас.

"Почерк угонщиков демонстрирует хорошо спланированные и продуманные действия, что означает, что задержание угонщиков и передача дела в суд требует хорошей работы как с нашей стороны, так и со стороны коллег с другой стороны границы, - говорит прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ. - Мы сделаем все возможное, чтобы после задержания угонщиков обеспечить компенсацию ущерба, но мы никогда не может этого гарантировать".

В этом году в Пярнумаа уже произошло более двух десятков угонов. В большинстве случаев речь не идет о преступных группировках. «В пяти случаях мы подозреваем что речь идет об организованных и профессиональных иностранных преступниках. На данный момент рано говорить, совершает преступление одна или несколько группировок», - говорит руководитель службы профилактики и делопроизводства Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.