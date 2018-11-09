Google поделилась секретом увеличения автономности смартфонов

Предметом тестирования стал ночной режим дисплея Google Pixel. Оказалось, что он не только снижает нагрузку на глаза, но и позволяет устройству дольше продержаться без розетки, пишет 4pda.ru.

Чтобы выяснить эффективность перехода на темный интерфейс, авторы эксперимента замерили время работы аппарата от одного заряда аккумулятора с различными темами оформления Android.

При запуске YouTube в темном режиме схеме экономия энергии составила целых 60% на максимальной яркости, и 14% — при половинной.

В сравнении участвовали различные цветовые схемы (включая зеленую, красную и синюю), но именно черная в итоге показала наибольшую эффективность.

Стоит отметить, что исследование актуально для устройств с AMOLED-дисплеями — для отображения черного цвета их пиксели полностью отключаются, благодаря чему достигается высокая энергоэффективность.