Google поделилась секретом увеличения автономности смартфонов

Время работы Android-гаджетов от аккумулятора волнует не только пользователей, но и самих разработчиков операционной системы. В ходе конференции Android Dev Summit инженеры поискового гиганта рассказали о своих исследованиях и поделились советами по продлению автономности смартфонов.
Предметом тестирования стал ночной режим дисплея Google Pixel. Оказалось, что он не только снижает нагрузку на глаза, но и позволяет устройству дольше продержаться без розетки, пишет 4pda.ru.
Чтобы выяснить эффективность перехода на темный интерфейс, авторы эксперимента замерили время работы аппарата от одного заряда аккумулятора с различными темами оформления Android.
При запуске YouTube в темном режиме схеме экономия энергии составила целых 60% на максимальной яркости, и 14% — при половинной.
В сравнении участвовали различные цветовые схемы (включая зеленую, красную и синюю), но именно черная в итоге показала наибольшую эффективность.
Стоит отметить, что исследование актуально для устройств с AMOLED-дисплеями — для отображения черного цвета их пиксели полностью отключаются, благодаря чему достигается высокая энергоэффективность.
В настоящее время темная тема доступна лишь в нескольких приложениях Google (в том числе Maps и YouTube). По заверению разработчиков, вскоре она появится во всех программных продуктах компании.