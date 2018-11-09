Российское фигурное катание получило нового лидера

Tуктамышева набрала за свой прокат 76.17 баллов.

На втором месте японка Сатоко Михияра (76.08), третья - еще одна представительница Японии Маи Михара (70,38).

Еще одна россиянка Алена Леонова занимает шестую строчку, набрав 68.22 балла, Мария Сотскова - на 9-м месте (60.75).

Олимпийский чемпион Олег Васильев прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при NHK Trophy.

«Лиза очень хорошо выступила, но всегда можно откататься лучше. Сейчас Туктамышева показывает прекрасную технику и форму.

Сегодня выполнила замечательный тройной аксель, продемонстрировала замечательную программу. На сегодняшний день ее выступление близко к стопроцентному.

Всем всегда есть куда расти и оттачивать разные элементы. Думаю, что профессор Мишин тоже найдет то, что поможет улучшить программу Елизаветы», – рассказал Васильев.

Фигурное катание

Хиросима (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 76,17

2. Сатоко Мияхара (Япония) - 76,08

3. Маи Михара (Япония) - 70,38

4. Лим Юн Су (Корея) - 69,78

5. Рика Кихира (Япония) - 69,59

6. Алена Леонова (Россия) - 68,22