Российское фигурное катание получило нового лидера

Сегодня в Хиросиме стартовал 4-й этап серии Гран-при NHK Trophy. Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу, Алена Леонова – 6-я, Мария Сотсткова – 9-я.
Tуктамышева набрала за свой прокат 76.17 баллов.
На втором месте японка Сатоко Михияра (76.08), третья - еще одна представительница Японии Маи Михара (70,38).
Еще одна россиянка Алена Леонова занимает шестую строчку, набрав 68.22 балла, Мария Сотскова - на 9-м месте (60.75).
Олимпийский чемпион Олег Васильев прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при NHK Trophy.
«Лиза очень хорошо выступила, но всегда можно откататься лучше. Сейчас Туктамышева показывает прекрасную технику и форму.
Сегодня выполнила замечательный тройной аксель, продемонстрировала замечательную программу. На сегодняшний день ее выступление близко к стопроцентному.
Всем всегда есть куда расти и оттачивать разные элементы. Думаю, что профессор Мишин тоже найдет то, что поможет улучшить программу Елизаветы», – рассказал Васильев.
Фигурное катание
Хиросима (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Женщины
Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 76,17
2. Сатоко Мияхара (Япония) - 76,08
3. Маи Михара (Япония) - 70,38
4. Лим Юн Су (Корея) - 69,78
5. Рика Кихира (Япония) - 69,59
6. Алена Леонова (Россия) - 68,22
9. Мария Сотскова (Россия) - 60,75