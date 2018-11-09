После пиршеств Цеповяза на сотрудников колонии завели уголовное дело, а сам он опасается заточки в бок

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии номер 3 (ИК-3) в Амурской области, где отбывает наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщается на сайте ведомства.
Круг сотрудников колонии, совершавших «явно выходящие за пределы их полномочий действия» в интересах Цеповяза, пока не установлен, это предстоит выяснить в ходе расследования. По версии следствия, нарушения продолжались с января 2015 года по февраль 2018-го, передает NEWSru.
«Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», - отметили в СК.
Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников, потворствующих нарушению правил в колонии, проверит изложенные в СМИ сведения и другие возможные факты нарушений в ИК-3, а также информацию об угрозах бывшей жене Цеповяза. Именно она передала во ФСИН и Генпрокуратуру фотографии супруга с шашлыками, икрой и крабами, которые впоследствии попали в интернет и наделали скандал.
По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат ведомства.
RT со ссылкой на представителя Генпрокуратуры сообщает, что вещи и деликатесы Цеповязу «не реже раза в месяц» поставлял некий житель Благовещенска. Именно он, по данным канала, покупал арестанту мясо для шашлыков, икру и крабы, а также спортивные костюмы и сотовые телефоны. Мужчина опрошен, о каких-либо действиях в отношении него не сообщается.
Радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале утверждает, что связалась с человеком, носившим Цеповязу передачи. «Крабов не передавал, только икру. В среднем он тратил на продукты для него около 100 тысяч в месяц», - говорится в паблике.
Цеповяз: «А были ли крабы?»
Вячеслав Цеповяз передал РБК через своих адвокатов заявление по поводу скандальных фотографий и повторил в нем позицию своих защитников. По его словам, «речь идет об их [снимков] фабрикации». «Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <...> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», - говорится в заявлении.
Цеповяз связывает публикацию фото с бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Эти факторы, по мнению осужденного, спровоцировали ее на то, чтобы «демонизировать» его и оказать давление на суд.
«Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена», - говорится в заявлении члена банды Цапков. «Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», - отметил Цеповяз.
Ранее адвокаты осужденного заявили, что намерены подать иски о клевете в связи с публикацией резонансных снимков и отдать фото на экспертизу, так как они якобы могут быть смонтированными.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в интервью «Известиям» не исключил, что снимки могут быть "фотожабой".
«В эпоху fake news нельзя исключить и того, что это была компьютерная „фотожаба“. Уверен, что прокуратура и ФСИН это проверят. Но в любом случае моральная гимнастика, моральные встряски полезны для нашего общества. И, по-моему, наше общество этот тест прошло вполне успешно», - сказал Федотов.
В то же время он отметил, что фотографии «пиршеств» Цеповяза «ничего, кроме возмущения, не вызывают». «Существуют нормативные документы, которые определяют, какие продукты могут передаваться в посылках, списки продуктов, которые можно заказывать и покупать в ларьке в колонии. Я лично не видел ни в одном таком ларьке ни икры, ни крабов, ни свежего мяса, из которого можно сделать шашлык», - отметил глава СПЧ.
Тот факт, что Цеповяз в колонии разговаривал по мобильному телефону, Федотов назвал «не только грубым, но и демонстративным нарушением правил внутреннего распорядка, действующего законодательства». В исправительном учреждении не может быть мобильного телефона ни у осужденного, ни у сотрудника.
В Генпрокуратуре же ранее заявили, что Цеповяз, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской, содержался в полувольных условиях: свободно общался по мобильному телефону с сыном, пользовался стационарным телефоном, встречался с другими осужденными, хотя не имел на это права, получал дополнительные свидания.
ОНК: Цеповяз сам попросился в ШИЗО, чтобы не убили
После скандала с фотографиями пиршеств Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Во ФСИН объяснили, что он нарушил внутренний распорядок, но не привели подробностей. Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что Цеповяз якобы сам опросил руководство колонии ограничить его общение с другими заключенными.
«Руководство ФСИН мне четко сказало, что он находится там не в качестве наказания за что-то, а эта на сегодняшний день мера его безопасности. Потому что обратились его защитники, его близкие, которые считают, что сейчас ему угрожает опасность, что его заказали, и какие-то другие заключенные его могут ткнуть в бок заточкой. И он попросил такое убежище в виде ШИЗО» , - объяснила Меркачева.