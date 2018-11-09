После пиршеств Цеповяза на сотрудников колонии завели уголовное дело, а сам он опасается заточки в бок

Круг сотрудников колонии, совершавших «явно выходящие за пределы их полномочий действия» в интересах Цеповяза, пока не установлен, это предстоит выяснить в ходе расследования. По версии следствия, нарушения продолжались с января 2015 года по февраль 2018-го, передает NEWSru.

«Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», - отметили в СК.

Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников, потворствующих нарушению правил в колонии, проверит изложенные в СМИ сведения и другие возможные факты нарушений в ИК-3, а также информацию об угрозах бывшей жене Цеповяза. Именно она передала во ФСИН и Генпрокуратуру фотографии супруга с шашлыками, икрой и крабами, которые впоследствии попали в интернет и наделали скандал.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат ведомства.

RT со ссылкой на представителя Генпрокуратуры сообщает, что вещи и деликатесы Цеповязу «не реже раза в месяц» поставлял некий житель Благовещенска. Именно он, по данным канала, покупал арестанту мясо для шашлыков, икру и крабы, а также спортивные костюмы и сотовые телефоны. Мужчина опрошен, о каких-либо действиях в отношении него не сообщается.

Радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале утверждает, что связалась с человеком, носившим Цеповязу передачи. «Крабов не передавал, только икру. В среднем он тратил на продукты для него около 100 тысяч в месяц», - говорится в паблике.

Цеповяз: «А были ли крабы?»

Вячеслав Цеповяз передал РБК через своих адвокатов заявление по поводу скандальных фотографий и повторил в нем позицию своих защитников. По его словам, «речь идет об их [снимков] фабрикации». «Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <...> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», - говорится в заявлении.

Цеповяз связывает публикацию фото с бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Эти факторы, по мнению осужденного, спровоцировали ее на то, чтобы «демонизировать» его и оказать давление на суд.

«Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена», - говорится в заявлении члена банды Цапков. «Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», - отметил Цеповяз.

Ранее адвокаты осужденного заявили, что намерены подать иски о клевете в связи с публикацией резонансных снимков и отдать фото на экспертизу, так как они якобы могут быть смонтированными.