Чтобы будет с пассажирами, купившими билеты Nordica?

На своем сайте Nordica опубликовала основные вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто купил билеты:

Как я узнаю, коснулись ли изменения в плане полетов и меня? Как я могу проверить это сам?

Это зависит от канала покупки билета. Если билет куплен напрямую на сайтах Nordica или LOT Polish Airlines, то службы обслуживания клиентов сами свяжутся с вами. Просим набраться терпения, поскольку сначала связываются в теми пассажирами, чья дата вылета выпадает на ближайшее будущее.

Если вы купили билет на самолет в турбюро или в какой-то другой виртуальной торговой точке, то с вами свяжется служба обслуживания клиентов продавшего билет бюро. Статус резервирования вы можете сами бесплатно проверить на стайте Nordica, воспользовавшись услугой: «Мой полет».

Что будет, если мне не подходит новое предложенное время?

Большая часть изменений в плане полетов имеют небольшой промежуток по времени, но может получиться и так, что в какие-то дни происходят более крупные изменения.

Если это произошло, то важно, чтобы вы знали, к кому обратиться за помощью:

Билет куплен в турбюро или в иностранном интернет-бюро

Если билет куплен в турбюро, то представитель бюро свяжется с вами. Он же предложит вам и альтернативные перелеты, чтобы добраться до места назначения.

Билет куплен у другой авиакомпании (не на сайтах Nordica или LOT Polish Airlines)

Если билет куплен, например, у Lufthansa, SAS и т.д., то представитель этой авиакомпании свяжется с вами. Вам бесплатно предложат альтернативный перелет, чтобы добраться до места назначения.

Билет куплен на сайтах Nordica или LOT Polish Airlines

Если билет куплен на сайтах Nordica или LOT Polish Airlines, то их служба обслуживания клиентов свяжется с вами. Вам бесплатно предложат альтернативный перелет, чтобы добраться до места назначения. Статус резервирования вы можете бесплатно проверить на сайте Nordica, воспользовавшись услугой: «Мой полет».

Каков процесс предложения альтернативного перелета, если мой полет отменен?

Время и пункт назначения вашего билета не меняются без вашего согласия – в том числе аэропорты вылета и прилета остаются теми же, что вы планировали изначально.

Если у вас есть пересадка, то аэропорт пересадки и маршрут могут измениться, но пункт вашего назначения не изменится.

Альтернативными перелетами оперируют Nordica или фирмы-партнеры Nordica.

В ситуации если мы не можем предложить вам альтернативный перелет, у вас есть право получить назад деньги за изначально купленный билет.

Мой перелет отменен, но со мной еще никто не связался!

Nordica, LOT Polish Airlines или ваше турбюро свяжутся с вами. Это может занять какое-то время, поэтому советуем запастись терпением. Сначала связываются с теми пассажирами, чье время вылета выпадает на ближайшее будущее. Nordica заверяет, что с вами вовремя свяжутся из Nordica, LOT Polish Airlines или вашего турбюро, чтобы найти подходящий альтернативный перелет или план полетов.

Придется ли платить за альтернативный перелет?

Нет! Nordica, LOT Polish Airlines или ваше турбюро свяжутся с вами, чтобы найти подходящий вам бесплатный альтернативный перелет. Nordica заверяет, что с вами вовремя свяжутся из Nordica, LOT Polish Airlines или вашего турбюро, чтобы найти подходящий альтернативный перелет или план полетов.

У меня летный план с пересадкой, но мой полетный сегмент Nordica/LOT Polish Airlines отменен.

Nordica, LOT Polish Airlines или ваше турбюро свяжутся с вами, чтобы найти подходящий вам бесплатный альтернативный перелет. Сначала связываются с теми пассажирами, чье время вылета выпадает на ближайшее будущее. Nordica заверяет, что с вами вовремя свяжутся из Nordica, LOT Polish Airlines или вашего турбюро, чтобы найти подходящий альтернативный перелет или план полетов.