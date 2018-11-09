Пт, 9.11.2018
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  • «Искал приключений»: полиция раскрыла мотивы финна, прятавшего иглы в продуктах питания

«Искал приключений»: полиция раскрыла мотивы финна, прятавшего иглы в продуктах питания

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Колбаса. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Житель финского поселка Мерикарвиа признался, что спрятал иглы в двух кондитерских изделиях и колбасе.

Иглы финн украл в магазине S-market. Он подозревается в трех попытках нанесения телесных повреждений, краже и мелком воровстве, передает Yle.

По словам подозреваемого, он избавился от остальных игл, и полиция не обнаружила их в ходе обыска. Задержанный обосновал свое преступление лишь тем, что «искал приключений». Кроме того, он видел новости об иглах в клубнике в Австралии.

Полиция продолжает расследование дела.

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