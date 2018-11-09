Глава маленькой фирмы государству: насколько хуже должна стать ситуация, чтобы вы сделали хоть что-нибудь?

Пейкер начинает письмо министру экономики и коммуникаций с трагической ноты: принадлежащее ему предприятие с пятью работниками Baltic Cargoline Pro OÜ, занимающееся товарными перевозками по шоссе, очевидно, будет вынуждено прекратить свою деятельность. В качестве причины он назвал экономические и налоговые решения государства, необузданно растущие расходы на рабочую силу, рост цен и сверхтесную конкуренцию.

Пейкер привел конкретный пример. “Было в планах с помощью лизинга от кредитной фирмы поменять 11-летний грузовик на более экономичный. К сожалению, кредитная фирма отказалась заключать с нами договор, спросив, способна ли Baltic Cargoline Pro продолжить бизнес в условиях расходов, вызванных действующими в Эстонии политэкономическими решениями.

Бизнесмен признался, что правительство ничего не может поделать с ценой на топливо на мировом рынке. Но политики могут изменить топливный акциз. Пейкер сравнил высокий топливный акциз в Эстонии со штрафом и добавил, что это ставит эстонских перевозчиков под удар по сравнению с латвийскими, литовскими и польскими конкурентами. Проблема заключается и в том, что на рынке существует и нечестная конкуренция, где плательщики зарплаты в конвертах и дешевые перевозчики сбивают цену на перевозки.

Пейкер задает эмоциональные вопросы: насколько безумной должна стать ситуация на эстонском рынке перевозок, чтобы государство стало защищать местного автоперевозчика? Насколько безумной должна стать ситуация, чтобы государство стало снижать топливный акциз и освободило местных перевозчиков от платы за использование дороги? Может ли государство дать перевозчику гарантию при общении с кредитной фирмой, если у предприятия хорошая репутация и большой опыт?

По словам Пейкера, таких фирм, как у него, в Эстонии очень много и они вносят существенный вклад в экономику. “Сколько пройдет времени, прежде чем после всех их трудностей рынок перевозок захватят литовцы, болгары? А местные перевозчики обанкротятся и останутся без работы…” – нарисовал предприниматель мрачную картину.

“Извиняюсь, если мое обращение крадет ваше драгоценное время, но надеюсь, что как представитель государства вы можете прислушаться к тревоге налогоплательщика и выслушать хороший совет (или жесткую и честную правду)”, - заключает Пейкер.

По данным Krediidiinfo, фирма Пейкера Baltic Cargoline Pro OÜ, в прежние годы зарабатывавшая прибыль, в прошлом году понесла убытки в размере пары десятков тысяч евро. Оборот предприятия составил 340 000 евро.

Экономика процветает, транспортный сектор бедствует

О плачевном положении эстонских автоперевозчиков говорилось уже давно. Postimees писал недавно о транспортно-логистической компании Wett Eesti OÜ, которая после солидных убытков закрыла основной бизнес и переключилась на рестораны и недвижимость, открыв в том числе Таллиннский музей рыцарского ордена.

Трудно приходится и крупным компаниям. Глава автотранспортной фирмы Linford AS Михкель Вахе сказал, что, хотя экономика и переживает бум, в транспортном секторе дела плохи и инвестиции иссякли.

“Действующие в нашем секторе предприятия не очень заинтересованы в инвестициях. Кругом все не так. Все не на своем месте. Это не побуждает инвестировать, - ответил Вахе на вопрос о том, как идут дела у сектора. – Экономика растет, но мы не можем этого понять, почувствовать на себе”.

Президент Ассоциации автоперевозчиков и транспортный предприниматель Эйнар Валльбаум ранее заявил, что эстонские перевозчики больше не в состоянии конкурировать с латышами, литовцами и поляками. Весь логистический сектор в регионе, владельцы складов и экспедиторы, по его словам, все больше пользуются услугами грузовиков из соседних стран.