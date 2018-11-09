Фото: пять мифов о скандинавском стиле, в которые мы до сих пор верили

Интерьеры в скандинавском стиле пользуются популярностью не один год, но при этом многие уверены, что жить в такой обстановке неуютно и холодно. Так ли это?

Итак, первый, главный миф: скандинавский стиль — практически минимализм, поэтому жить в таком интерьере будет неуютно и холодно.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Хороший дизайн всегда предполагает продуманную планировку — она учитывает эргономику и образ жизни обитателей квартиры. В скандинавском интерьере планировка особенно заметна — благодаря лаконичной современной мебели и простой отделке.

Но в скандинавском стиле легко уживаются корпусная мебель в современном стиле, прикроватные тумбы из семидесятых годов и доставшееся от бабушки кресло-качалка. Добавьте к этому высококачественный текстиль, и холодность пропадет, зато появится комфортное пространство для жизни.

Миф 2: интерьер в скандинавском стиле выглядит, как в бюджетном отеле, и напоминает инсталляцию комнаты в мебельном магазине.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Хороший дизайнер никогда не обставит комнату только мебелью из одной коллекции. Для него базовыми предметами станут корпусная мебель, основание кровати, встроенные системы хранения — вещи, которые выполняют определенные функции. Они могут быть как бюджетными, так и дорогими.

А за эмоции отвечают акценты: перекрашенные старые венские стулья, связанный кустарным способом плед, привезенный из путешествия. Это может быть и современный шелковый ковер именитого дизайнера, и столешница из спила дерева ценной породы. Используйте в интерьере и дорогие, и дешевые предметы, главное с умом и вкусом подойти к подбору и не бояться их соединить.

Миф 3: скандинавский стиль — это прежде всего белые или очень светлые стены.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Тут вся хитрость в балансе: для скандинавского стиля характерно обилие естественного света и свободное пространство без лишних деталей.

А использование интенсивного оттенка на стенах возможно, если цвет сбалансирован большим окном, светлым полом или продуманным зональным освещением. Не бойтесь добавить цвета — скандинавский интерьер с насыщенными оттенками смотрится энергично. Кстати, любимый цвет скандинавов — оттенок St. Paulʼs Blue.

Миф 4: для создания интерьера в скандинавском стиле придется полностью менять обстановку в квартире.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Обстановка, которую мы называем скандинавскими интерьерами, в северных странах складывалась годами. Ценные или просто добротные предметы мебели передавались из поколения в поколение. А особую ценность, как известно, имеют вещи, сделанные вручную.

В скандинавском интерьере старые предметы получают вторую жизнь и приживаются в новой обстановке. Поэтому вы легко можете сочетать предметы из разных эпох. Например, на фото — перекрашенный комод из мебельного гарнитура 70-х годов.

Миф 5: скандинавский стиль — это банально, в нем нет души его обитателей.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Любой интерьер, независимо от стиля, может быть просто набором мебели и банальных декоративных приемов. И в то же время любой интерьер может рассказать многое о своих обитателях.