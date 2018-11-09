"Думала, что беру ипотеку, а оказалось - продала квартиру за бутерброд"

Договор предусматривает, что квартиру можно вернуть, заплатив при этом фирме большую сумму, чем Маргарита получила на руки. В подписанном документе говорится, что женщина получила за недвижимость 4900 евро, из них 1500 евро ей якобы выдали наличными. Хотя Маргарита получила только 3400 евро. Полторы тысячи, как ей сказали, ушло на оформление различных документов.

Квартира больше не принадлежала женщине. Фирма предложила ей арендовать ее же жилье за 100 евро в месяц. Спустя три месяца аренды Маргарите обещали дать подписать кредитный договор, на основании которого она сможет выкупить свою квартиру назад.

Спустя три месяца Маргарита пришла, чтобы оформить договор на выкуп своего жилья, но неожиданно получила отказ. Оказалось, что официальных доходов женщины недостаточно для оформления сделки.

Что делать? SIA Latvijas Hipotēka предложило продлить договор аренды еще на три месяца. Но, оказалось, что, подписывая новый арендный договор, Маргарита на самом деле подписала отказ от выкупа своей квартиры. Об этом она узнала позже, подключив свою знакомую, которая дала почитать документы юристу.

Ознакомившись с записями в Земельной книге, юрист узнал, что SIA Latvijas Hipotēka заложило квартиру Маргариты в WestKredit, а в договоре о покупке не указаны многие важные для Маргариты условия.

Представитель Latvijas Hipotēka уверен, что сделка проведена согласно букве закона, ведь Маргарита сама подписывала все документы: