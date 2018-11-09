На свободу вышел опасный мужчина

В среду в Раквереском суде произошло то, что никогда не должно было случиться: из тюрьмы был выпущен на свободу мужчина, который, согласно предъявленным прокуратурой подозрениям, может быть опасен как для себя, так и для окружающих, передает Virumaa Teataja.
Прокуратура предъявила жителю Эстонии подозрение в систематическом воровстве; самовольном использовании вещей лицом, которое ранее совершило кражу; поджоге своих или чужих вещей, что сопровождается опасностью для жизни и здоровья человека; незаконном вторжении в чужое помещение, используемое в качестве жилого, и неоднократном нанесении телесных повреждений.
Прокуратура ходатайствовала направить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Вируский уездный суд не согласился с аргументами прокуратуры и вернул дело в прокуратуру для продолжения производства. Суд посчитал, что, на основе собранных материалов, нельзя ни сформировать свою точку зрения о необходимости назначения принудительного психиатрического лечения, ни рассматривать дело в суде.
По оценке суда, предоставленных экспертами доказательств опасности человека недостаточно, чтобы принять решение о его принудительном направлении на психиатрическое лечение.
Согласно решению суда, подозреваемого должны были немедленно освободить из-под стражи. Также, согласно постановлению, государство должно будет оплатить траты на экспертизу в 1140 евро и оплатить защитника — 210 евро.