На свободу вышел опасный мужчина

В среду в Раквереском суде произошло то, что никогда не должно было случиться: из тюрьмы был выпущен на свободу мужчина, который, согласно предъявленным прокуратурой подозрениям, может быть опасен как для себя, так и для окружающих, передает Virumaa Teataja.