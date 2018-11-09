Британцы назвали европейские города, которые занимают не свое место на глобусе

Британское издание составило список населенных пунктов, которые вводят туристов в заблуждение. Некоторые города по многим признакам должны принадлежать одной стране, а по факту расположены на другом конце света, пишет turizm.ru.

Открывает список городок Ла Кумбресита. Он представляет собой сюрреалистический кусочек Германии в сельской части Аргентины. Уличные знаки в городе выполнены на немецком языке, а в ресторанах подают шницель, гуляш, деликатесы в баварском пиве и домашнюю квашеную капусту со шпиком. Поселение было основано немецкой семьей, которая перебралась в Аргентину в 1932 году и построила в горах дом отдыха, напоминающий им о родине.

Канадская деревушка Рэд-Бэй на острове Лабрадор в провинции Ньюфаундленд переносит нас в страну Басков. Именно отсюда в XVI веке привозили специальное масло, использующееся для отделки замков и соборов Испании и других европейских стран. Главные атрибуты Ирландии — трилистники, известные марки темного пива, кружки объемом в пинту и людей, одетых как гномы, легко встретить в городе Монсеррат на Карибских островах. Во Франции можно отыскать кусочек Шотландии — это город Обиньи-сюр-Нер. Он появился благодаря шотландцам, оставшимся на французской территории после сражений времен Столетней войны. У Обиньи-сюр-Нер есть свой собственный виски, ежегодный франко-шотландский фестиваль в июле месяце и большое количество сине-зеленого тартана — шотландской шерстяной клетчатой ткани, из которой в том числе делают килты.