Пт, 9.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1924

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1924

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Знаковыми строениями 1924 года названы фабрика сланцевых масел и жилые дома в Кохтла-Ярве по адресам Ярвекюла-теэ, 14, и Карла Лутса 2 - 15. Проект: Антон Соанс, Эуген Хаберманн, Херберт Йохансон и др., 1920–1923. Строительство: 1921–1924.

Развитие сланцевой промышленности молодой республики заложило основу нынешнего города Кохтла-Ярве. Рядом с шахтами начали строить заводы по производству сланцевого масла и населенный пункт с жильем для работников завода.

ФОТО: In Nomine

Первая фабрика масел была запущена в 1924 году, но промышленность и поселок развивали и расширяли до самого начала второй мировой войны.

ФОТО: In Nomine

Сооруженный в основном из местного камня - плитняка - промышленный комплекс, а также жилые и бытовые сооружения составляют один из самых своеобразных промышленных населенных пунктов в Эстонии, в Кохтла-Ярве эту часть города называют старым городом.    

Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.    

Читать также

Актуально

НАВЕРХ