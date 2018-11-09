Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1924

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Знаковыми строениями 1924 года названы фабрика сланцевых масел и жилые дома в Кохтла-Ярве по адресам Ярвекюла-теэ, 14, и Карла Лутса 2 - 15. Проект: Антон Соанс, Эуген Хаберманн, Херберт Йохансон и др., 1920–1923. Строительство: 1921–1924.
Развитие сланцевой промышленности молодой республики заложило основу нынешнего города Кохтла-Ярве. Рядом с шахтами начали строить заводы по производству сланцевого масла и населенный пункт с жильем для работников завода.
Первая фабрика масел была запущена в 1924 году, но промышленность и поселок развивали и расширяли до самого начала второй мировой войны.
Сооруженный в основном из местного камня - плитняка - промышленный комплекс, а также жилые и бытовые сооружения составляют один из самых своеобразных промышленных населенных пунктов в Эстонии, в Кохтла-Ярве эту часть города называют старым городом.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.