Проработавшему со школьниками 33 года директору больше не место в классе

Тыйтоя добавил, что эта проблема касается всей Эстонии, а не одних только учителей Кейлаской школы. «В 2013 году, когда происходила реорганизация школьной системы, подобной неопределённости и критики было предостаточно, – вспоминает директор. – Как тогда школам сервировали нюансы перемен и делали ли это вообще, неясно, поскольку постановление вступило в силу только через три дня после его принятия. В любом случае, по состоянию на сегодняшний день ясно, что многие школы поняли постановление по-разному».

«Пять лет назад тогдашний министр образования Аавиксоо, комментируя проект постановления, объяснил намерение Минобрнауки осовременить предъявляемые к учителям квалификационные требования необходимостью сделать эстонскую школьную систему более открытой, – продолжает Майт Тыйтоя. – Подразумевалось, что помимо педагогической компетентности одной из составляющих этой системы станет также разнообразный жизненный и рабочий опыт учителей – таким образом школьные знания можно было бы объединить с житейской мудростью. Однако сегодня мы все видим, что эти слова оказались пустым звуком, потому что опытные педагоги, обогащавшие 1 сентября 2013 года свой жизненный и трудовой опыт в какой-нибудь другой должности, и вовсе остались без своей квалификации. Очень многие педагоги возмущены таким ходом событий и чувствуют, что государство поступило с ними несправедливо».

Школа всё-таки может взять на работу учителя без квалификации, но лишь на основании срочного договора, да и то только после провалившегося обязательного конкурса. Однако это не гарантирует учителям чувства стабильности, уверен Тыйтоя. «Эти учителя овладели своим ремеслом так же, как и представители других профессий, у них богатый опыт работы и они посещали курсы повышения квалификации, – описывает Тыйтоя эмоции учителей. – Они отдали школе несколько десятков лет своей жизни и внесли свой вклад в развитие детского образования, но теперь могут работать только по срочному договору, словно у них пожизненный испытательный срок. Само собой разумеется, это вызывает чувство досады».

«У нас имеются учителя, которые блестяще владеют своим предметом, великолепно работают с классами и имеют высокое реноме среди своих коллег и учеников, однако для подготовки материалов, требуемых для повторного получения квалификации педагога, у них, к примеру, не хватает навыков компьютерной грамотности, – продолжает руководитель Кейлаской школы. – Некоторые же учителя принципиально не будут этого делать, потому что когда-то они вложили в получение квалификации уже достаточно много сил, и если государство не ценит этого по достоинству, то они скорее займутся чем-то другим, уйдя из профессии. Это, в свою очередь, означает, что дети, школы и государство останутся без хороших учителей, которые могли бы ещё много чему научить. И кто в итоге останется в дураках?».

По словам Тыйтоя, скоро директора школ столкнутся со сложной проблемой – каким образом мотивировать хороших учителей повторно ходатайствовать о получении квалификации или так и придётся объявлять каждый год новый конкурс по поиску учителей? «Поскольку у нас очень большая школа, в которой работает 180 преподавателей, то и неудивительно, что текучка кадров больше, чем где бы то ни было, потому и приходится ежегодно искать сразу несколько специалистов, – поясняет директор. – Поиски хороших учителей являются сейчас головной болью для каждого руководителя школы. Людей, у которых от работы горят глаза, которые полны энергии, идей и воли для работы в школе и попутного развития вместе с ней, мало. Многие уходят уже через несколько лет, потому что профессия учителя не из лёгких».

Постановление можно пересмотреть

По словам Майта Тыйтоя, педагоги предлагают Министерству образования и науки внести изменения в постановление и привести его в соответствие с реальным опытом и уровнем образования учителей.

По мнению педагогов, квалифицированными следует признать всех преподавателей, имевших квалификацию до 1 сентября 2013 года, но работавших по состоянию на тот день на другой должности. Учесть следует и то, какой работой они на этом посту занимались и насколько она их как учителей скорее обогатила.

Например, если преподаватель какого-нибудь языка работал по состоянию на 1 сентября 2013 года в языковой школе, то это уменьшило или скорее увеличило его профессиональную компетентность? Или же математик, закончивший весной учебный год в должности учителя математики и приступивший с 1 сентября 2013 года к работе завуча школы – он что, за полгода потерял свою квалификацию преподавателя этой дисциплины?