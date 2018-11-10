Проработавшему со школьниками 33 года директору больше не место в классе

В течение последних двух учебных лет выяснилось, что у многих учителей отсутствует требуемая по закону квалификация педагога, и по этой причине директора школ не имеют права заключать с ними бессрочные трудовые договоры. Главный редактор «Учительской газеты» Хейки Раудла пишет о том, что по этой причине многие школьные учителя работают сейчас на птичьих правах.
Директор Кейлаской школы Майт Тыйтоя намерен сам заново приобрести квалификацию педагога, несмотря на то, что он проработал в школе более 33 лет, 20 из которых в статусе директора. Он также преподавал физкультуру и руководил несколькими учебными заведениями. Тем не менее, с точки зрения закона ему больше не место перед учениками в классе, поскольку 1 сентября 2013 года он работал не учителем, а директором.
История Майта Тыйтоя – лишь надводная часть айсберга, потому что по оценке директора, на самом деле отсутствие квалификации педагога может стать проблемой приблизительно для тысячи учителей по всей Эстонии. «Коротко подытоживая, судьбу учителей – особенно учителей постарше – решило 1 сентября 2013 года, – поясняет Тыйтоя. – Именно тогда вступило в силу постановление Министерства образования и науки, которое было принято тремя днями ранее. Оно касалось приведения квалификационных требований, предъявляемым к работающим в основных школах и гимназиях директорам, завучам, учителям и опорным специалистам, в соответствие с нормами современности. Другими словами, те, кто в тот судьбоносный день не работали в школе в качестве учителей, исполняя, например, обязанности директора/завуча или трудясь совсем в другом месте, в одночасье потеряли квалификацию педагога и должны теперь снова доказать, что они могут стоять перед классом в соответствии с профессиональным стандартом, утверждённым государством».
Когда пять лет назад в «Учительской газете» пояснялся смысл принятого проекта постановления (оно было принято 28 августа 2013 и вступило в силу через три дня, т.е. 1 сентября 2013), то подчёркивалось, что изменения в законодательстве коснутся не работающих в основных школах и гимназиях директоров, завучей, учителей и опорных специалистов, которые соответствовали квалификационным требованиям, действовавшим до 1 сентября 2013 года, а только тех, кто приступит к работе начиная с этой даты. Таким образом, учителя постарше могли не волноваться за своё будущее, поскольку постановление, по их собственному мнению, их не затрагивало.
Загвоздка же заключалась в том, что эти самые учителя постарше, имеющие педагогическую квалификацию, вмиг потеряли её, если работали в тот волшебный день, например, по контракту завучем и не давали при этом уроков. Ещё они могли податься в другую стезю или намеревались вернуться в систему школьного образования когда-то позднее.
Истинное же значение постановления стало известно лишь в этом году, после того как в позапрошлом году в ставшую вновь муниципальной Кейласкую школу пришли с плановой проверкой чиновники Министерства образования и науки. Они обнаружили, что у нескольких учителей отсутствует требуемая квалификация педагога, потому как по несчастливому совпадению обстоятельств они работали 1 сентября 2013 года либо на основании другого договора, не давая при этом уроков, либо были заняты другой работой вне школьной системы.
Учителя жалуются на несправедливость со стороны государства
По словам Майта Тыйтоя, для учителей это был большой шок, потому что никто из них и думать не думал, что принятием постановления можно лишить квалификации только потому, что в один из дней они работали на основании не того договора. «Многие учителя, которых теперь коснулась эта проблема, имеют трудовой стаж от десяти до двадцати лет, высшее образование, у некоторых даже несколько степеней магистра, плюс они все постоянно повышают квалификацию на курсах, – объясняет директор Кейлаской школы причину возмущения учителей. – Они считают, что необходимость повторного получения квалификации педагога является явной несправедливостью, и я их понимаю. Печалит то, что некоторые хорошие и опытные педагоги готовы скорее уйти из школы, нежели в очередной раз доказывать свою состоятельность, потому что они считают, что государство их унизило. В бытность свою они захотели стать именно учителями, и им пришлось приложить немало усилий, чтобы этого добиться. Я говорю не о советском образовании, а о тех педагогах, которые получили диплом в Эстонской Республике».
Тыйтоя добавил, что эта проблема касается всей Эстонии, а не одних только учителей Кейлаской школы. «В 2013 году, когда происходила реорганизация школьной системы, подобной неопределённости и критики было предостаточно, – вспоминает директор. – Как тогда школам сервировали нюансы перемен и делали ли это вообще, неясно, поскольку постановление вступило в силу только через три дня после его принятия. В любом случае, по состоянию на сегодняшний день ясно, что многие школы поняли постановление по-разному».
«Пять лет назад тогдашний министр образования Аавиксоо, комментируя проект постановления, объяснил намерение Минобрнауки осовременить предъявляемые к учителям квалификационные требования необходимостью сделать эстонскую школьную систему более открытой, – продолжает Майт Тыйтоя. – Подразумевалось, что помимо педагогической компетентности одной из составляющих этой системы станет также разнообразный жизненный и рабочий опыт учителей – таким образом школьные знания можно было бы объединить с житейской мудростью. Однако сегодня мы все видим, что эти слова оказались пустым звуком, потому что опытные педагоги, обогащавшие 1 сентября 2013 года свой жизненный и трудовой опыт в какой-нибудь другой должности, и вовсе остались без своей квалификации. Очень многие педагоги возмущены таким ходом событий и чувствуют, что государство поступило с ними несправедливо».
Школа всё-таки может взять на работу учителя без квалификации, но лишь на основании срочного договора, да и то только после провалившегося обязательного конкурса. Однако это не гарантирует учителям чувства стабильности, уверен Тыйтоя. «Эти учителя овладели своим ремеслом так же, как и представители других профессий, у них богатый опыт работы и они посещали курсы повышения квалификации, – описывает Тыйтоя эмоции учителей. – Они отдали школе несколько десятков лет своей жизни и внесли свой вклад в развитие детского образования, но теперь могут работать только по срочному договору, словно у них пожизненный испытательный срок. Само собой разумеется, это вызывает чувство досады».
«У нас имеются учителя, которые блестяще владеют своим предметом, великолепно работают с классами и имеют высокое реноме среди своих коллег и учеников, однако для подготовки материалов, требуемых для повторного получения квалификации педагога, у них, к примеру, не хватает навыков компьютерной грамотности, – продолжает руководитель Кейлаской школы. – Некоторые же учителя принципиально не будут этого делать, потому что когда-то они вложили в получение квалификации уже достаточно много сил, и если государство не ценит этого по достоинству, то они скорее займутся чем-то другим, уйдя из профессии. Это, в свою очередь, означает, что дети, школы и государство останутся без хороших учителей, которые могли бы ещё много чему научить. И кто в итоге останется в дураках?».
По словам Тыйтоя, скоро директора школ столкнутся со сложной проблемой – каким образом мотивировать хороших учителей повторно ходатайствовать о получении квалификации или так и придётся объявлять каждый год новый конкурс по поиску учителей? «Поскольку у нас очень большая школа, в которой работает 180 преподавателей, то и неудивительно, что текучка кадров больше, чем где бы то ни было, потому и приходится ежегодно искать сразу несколько специалистов, – поясняет директор. – Поиски хороших учителей являются сейчас головной болью для каждого руководителя школы. Людей, у которых от работы горят глаза, которые полны энергии, идей и воли для работы в школе и попутного развития вместе с ней, мало. Многие уходят уже через несколько лет, потому что профессия учителя не из лёгких».
Постановление можно пересмотреть
По словам Майта Тыйтоя, педагоги предлагают Министерству образования и науки внести изменения в постановление и привести его в соответствие с реальным опытом и уровнем образования учителей.
По мнению педагогов, квалифицированными следует признать всех преподавателей, имевших квалификацию до 1 сентября 2013 года, но работавших по состоянию на тот день на другой должности. Учесть следует и то, какой работой они на этом посту занимались и насколько она их как учителей скорее обогатила.
Например, если преподаватель какого-нибудь языка работал по состоянию на 1 сентября 2013 года в языковой школе, то это уменьшило или скорее увеличило его профессиональную компетентность? Или же математик, закончивший весной учебный год в должности учителя математики и приступивший с 1 сентября 2013 года к работе завуча школы – он что, за полгода потерял свою квалификацию преподавателя этой дисциплины?
По оценке учителей, также следует восстановить былые квалификационные категории, которые способствовали постоянному профессиональному росту педагогов. Например, раньше в зависимости от опыта работы и трудового стажа можно было стать старшим учителем или учителем-методистом и получать повышенную зарплату. Сейчас же как начинающий педагог, так и преподаватель с двадцатилетним стажем равны по статусу и получают одинаковую зарплату.