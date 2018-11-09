Ошибка Microsoft лишает пользователей Windows 10 лицензии

В таких системах выдается сообщение, что на устройстве с Windows 10 Pro используется лицензия Windows 10 Home, а также предлагается установить на ПК версию Windows 10 Home, пишет ferra.ru .

На сайте поддержки компания Microsoft уже признала существование проблемы для пользователей в Японии, США, Корее и других странах. По словам компании, некоторые системы с Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise не распознают активированную ранее лицензию. Разрабочики работают над устранением бага и обещают устранить его за сутки.