Фото: хулиганский поступок вывел из строя несколько автомобилей

Вчера вечером около 23.20 в полицию поступил вызов в Тарту на улицу Фортууна, где вандалы выбросили на проезжую часть бордюрные камни, передает Tartu Postimees.
Первым на бордюр наехал автомобиль Volvo, следом за ним и Honda. Поскольку водитель сразу же стал предупреждать об опасности других участников движения, никто больше не пострадал.
Оба наехавших на бордюры автомобиля получили заметные повреждения, Honda и вовсе вышла из строя и была отбуксирована.
Полиция расследует происшествие. Если кто-то владеет информацией о случившемся, полиция просто сообщить об этом по телефону 7308814 или электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.
«К сожалению, некоторым людям не хватает ума, чтобы подумать о последствиях своих поступков, - говорит пресс-секретарь полиции Керли Вирк. - Столкнувшуюся с камнем машину может отбросить на пешеходную дорогу, где ходят люди. Также машина может столкнуться с едущим по встречной полосе автомобилем. Несколько человек из-за этого хулиганства могли серьезно пострадать. К счастью, люди живы и здоровы, но ущерб имуществу нанесен большой».