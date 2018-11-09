Фото: хулиганский поступок вывел из строя несколько автомобилей

Первым на бордюр наехал автомобиль Volvo, следом за ним и Honda. Поскольку водитель сразу же стал предупреждать об опасности других участников движения, никто больше не пострадал.

Оба наехавших на бордюры автомобиля получили заметные повреждения, Honda и вовсе вышла из строя и была отбуксирована.

Полиция расследует происшествие. Если кто-то владеет информацией о случившемся, полиция просто сообщить об этом по телефону 7308814 или электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.