Лондон добивается санкций ЕС против руководителей ГРУ

В санкционном списке ряд высокопоставленных представителей Главного управления Генштаба ВС России (ГУ, ранее - ГРУ), которых предлагается наказать за использование боевых отравляющих веществ, сообщила британская газета The Times в пятницу, 9 ноября, со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о полудюжине лиц, причастных к отравлению Скрипалей, пишет DW.com.

Лондон надеется заручиться поддержкой Франции и Германии. Великобритания ведет также переговоры с другими странами ЕС, добиваясь, чтобы те в течение нескольких недель одобрили решение о заморозке активов и запрете на поездки в Европу высокопоставленных российских шпионов, сообщает издание. Глава МИД Великобритании Джереми Хант в октябре обсуждал в Лондоне этот вопрос с министрами иностранных дел ряда восточноевропейских стран, включая Венгрию.

Санкционный список может быть опубликован в следующем месяце, сообщает газета. Он может стать официальным подтверждением данных о главных подозреваемых атаки в Солсбери, которые в расследовании группы Bellingcat названы Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. В британских материалах расследования они упоминаются как сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров.