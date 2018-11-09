Матрасы с клопами и зарплата один евро в неделю: смотрите, в каких условиях жили жертвы латвийских торговцев людьми

Девять участников группировки получили тюремные сроки, самый короткий из которых составляет один год и два месяца, а самый длинный - шесть лет, передает Rus.Tvnet.

Ноттингемский суд сообщил, что руководил группировкой 54-летний Айнар Пелцис, который из-за своей власти и богатства был прозван цыганским бароном.

Группировка искала незащищенных людей и обещала им работу в Великобритании. Когда они туда приезжали, их размещали в неподобающих условиях и отправляли работать на производство продуктов питания в графстве Дербишир.

Участники группировки отобрали у жертв документы, открыли на их имена банковские счета, а карты держали у себя. Когда жертвы получали деньги за работу, преступники снимали эти деньги со счетов и большую часть тратили на собственные нужды, покупая себе автомобили класса люкс и недвижимость.

Айнар Пелцис осужден на пять с половиной лет тюрьмы, 33-летний Илгварс Пелцис - на три года и восемь месяцев, 42-летний Карлис Александров - на два года, 55-летняя Магдалена Клейна - на пять с половиной лет, 37-летняя Йоланта Пелце - на два года, 25-летний Карен Пелцис - на шесть лет, 24-летняя Мадара Стромане - на шесть лет, 39-летний Андрис Крауклис - на три года и шесть месяцев, 33-летняя Имитра Дидзис - на один год и два месяца тюрьмы.

"Сейчас думаю, что это было рабство"

Группировка завлекала своих жертв обещаниями лучшей жизни в Великобритании. Однако на самом деле им приходилось жить в ужасных условиях, спать на матрасах с клопами, работать за гроши.

ФОТО: Derbišīras policija

Одна из жертв на суде заявила, что участники группировки оставляли ему из заработанных денег несчастные 1-5 фунтов стерлингов в неделю (1,15 - 5,74 евро), несмотря на то, что он знал, что заработал куда больше. "Я работал и зафиксировал, сколько часов я проработал. Я думал, что они будут честны и отдадут мне деньги", - сказал мужчина на суде.

Стоит отметить, что минимальная ставка в Великобритании составляет 7,83 фунтов (8,98 евро) в час.

Другой жертве на суде задали вопрос, не говорил ли он с участниками группировки о том, что они присваивают его деньги. "Нет, потому что я получал свои десять фунтов, о которых договорились. Они сказали, что договорились на десять фунтов, а все остальное - не мое дело", - ответил он.

"У меня была пища и место, где остаться, мне об этом не нужно было тревожиться. Сейчас я думаю, что это было рабство".

Третья жертва рассказала, что чувствовала стыд и боялась спросить, куда деваются заработанные деньги.

ФОТО: Derbišīras policija

Во время прошедшего в Латвии рейда на собственности, принадлежащей группировке, был найден мужчина старше 60 лет, который в мороз -16 градусов жил в необжитой будке, сообщает "Би-Би-Си". Он также проводил различные работы, за счет которых жила группировка.