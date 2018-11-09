Матрасы с клопами и зарплата один евро в неделю: смотрите, в каких условиях жили жертвы латвийских торговцев людьми

В Великобритании участники группировки из Латвии по торговле людьми приговорены к тюремным срокам. В течение пяти лет жертвами стали 28 человек. На суде прозвучала информация об ужасных условиях, в которых приходилась жить жертвам группировки: у них отняли документы, в качестве постели служил грязный матрас, а от зарплаты, заработанной на производстве продуктов питания в графстве Дербишир, им оставляли лишь несколько фунтов.
Девять участников группировки получили тюремные сроки, самый короткий из которых составляет один год и два месяца, а самый длинный - шесть лет, передает Rus.Tvnet.
Ноттингемский суд сообщил, что руководил группировкой 54-летний Айнар Пелцис, который из-за своей власти и богатства был прозван цыганским бароном.
Группировка искала незащищенных людей и обещала им работу в Великобритании. Когда они туда приезжали, их размещали в неподобающих условиях и отправляли работать на производство продуктов питания в графстве Дербишир.
Участники группировки отобрали у жертв документы, открыли на их имена банковские счета, а карты держали у себя. Когда жертвы получали деньги за работу, преступники снимали эти деньги со счетов и большую часть тратили на собственные нужды, покупая себе автомобили класса люкс и недвижимость.
Айнар Пелцис осужден на пять с половиной лет тюрьмы, 33-летний Илгварс Пелцис - на три года и восемь месяцев, 42-летний Карлис Александров - на два года, 55-летняя Магдалена Клейна - на пять с половиной лет, 37-летняя Йоланта Пелце - на два года, 25-летний Карен Пелцис - на шесть лет, 24-летняя Мадара Стромане - на шесть лет, 39-летний Андрис Крауклис - на три года и шесть месяцев, 33-летняя Имитра Дидзис - на один год и два месяца тюрьмы.
"Сейчас думаю, что это было рабство"
Группировка завлекала своих жертв обещаниями лучшей жизни в Великобритании. Однако на самом деле им приходилось жить в ужасных условиях, спать на матрасах с клопами, работать за гроши.
Одна из жертв на суде заявила, что участники группировки оставляли ему из заработанных денег несчастные 1-5 фунтов стерлингов в неделю (1,15 - 5,74 евро), несмотря на то, что он знал, что заработал куда больше. "Я работал и зафиксировал, сколько часов я проработал. Я думал, что они будут честны и отдадут мне деньги", - сказал мужчина на суде.
Стоит отметить, что минимальная ставка в Великобритании составляет 7,83 фунтов (8,98 евро) в час.
Другой жертве на суде задали вопрос, не говорил ли он с участниками группировки о том, что они присваивают его деньги. "Нет, потому что я получал свои десять фунтов, о которых договорились. Они сказали, что договорились на десять фунтов, а все остальное - не мое дело", - ответил он.
"У меня была пища и место, где остаться, мне об этом не нужно было тревожиться. Сейчас я думаю, что это было рабство".
Третья жертва рассказала, что чувствовала стыд и боялась спросить, куда деваются заработанные деньги.
Во время прошедшего в Латвии рейда на собственности, принадлежащей группировке, был найден мужчина старше 60 лет, который в мороз -16 градусов жил в необжитой будке, сообщает "Би-Би-Си". Он также проводил различные работы, за счет которых жила группировка.
Судья Джеймс Сампсон указал, что группировка выбирала в свои жертвы людей, привыкших к бедной жизни. "Если оценивать доказательства, становится понятно, что осужденные - чрезвычайно алчны, нечестны и умны", - сказал он.
"Они хорошо понимали своих жертв, которые от жизни особо много не ждали. Одна из жертв была благодарна кровати, которую приходилось делить с другим. По нашим стандартам условия были ужасными".
В результате сотрудничества правозащитных учреждений Великобритании и Латвии были идентифицированы 28 жертв группировки, 15 из них приехали в Великобританию, чтобы дать показания в суде.
Как британские следователи раскрыли группировку
Расследование было начато после того, как мужчина пришел в полицейский участок в Дерби и рассказал, что является бездомным. Ему посоветовали обратиться за помощью в самоуправление, но у его сотрудников появились подозрения, что на самом деле мужчина - жертва современного рабства. Дело было передано в руки полиции. Мужчина рассказал стражам порядка, что живет в доме на Балаклавской улице в Нормантоне и работает за очень ничтожное вознаграждение.
В то же самое время полиция ответила на вызов в помещения таксомоторной компании, где мужчина напал на женщину. Когда полиция прибыла на место происшествия, мужчина уже ушел, а женщина - Мадара Стромане - указала полицейским тот же адрес на Балаклавской улице. Когда стражи порядка прибыли в дом, они нашли там нескольких человек из Латвии.
На суде демонстрировались записи с камер видеонаблюдения, на которых видны члены группировки, снимающие деньги в банкоматах. Выписки с банковских счетов показали, что в то же самое время со счетов жертв были сделаны соответствующие транзакции.
Позднее в расследовании приняли участие Госполиция и Министерство юстиции Латвии.
Суд над группировкой начался в сентябре 2018 года. "Доказательства были убедительными, - указала представитель прокуратуры Линси Фернсуорт. - В каждом случае прокуратура презентовала собранные местными и латвийскими следователями доказательства, которые показывали, что осужденные искали уязвимых людей, отвозили их в Дерби и присваивали заработанные ими деньги".
Возможно, нескольким заключенным придется отбыть наказание в Латвии.