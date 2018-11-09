Мужчина жалуется на связанные с онкологией боли, а его забрали в психушку

- без больничного лечения человек с психиатрическим расстройством представляет угрозу жизни, здоровью или безопасности (собственным или других людей);

- иная психиатрическая помощь недостаточна.

Ходатайство об оказании психиатрической помощи вне зависимости от желания по общим правилам действительно подает врач. И такую помощь могут оказать и без постановления суда: «Если она срочно нужна для защиты самого человека и общества, а достаточно быстро получить постановление суда невозможно. Решение об оказании такой помощи без разрешения суда выносит психиатр психиатрического отделения больницы по прибытии человека в это отделение или на основании заявления о свободном желании находящегося на лечении в больнице человека при возникновении необходимости и после врачебного осмотра».

Без разрешения суда оказывать психиатрическую помощь можно максимально в течение 48 часов, затем либо оформляется разрешение, либо человека отпускают. «Каждый такой случай строго документируется и должен быть очень хорошо обоснован. Недостаточно мнения кого-то из близких людей или членов семьи о том, что человеку нужна психиатрическая помощь», - объяснила представитель министерства.

Руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари уточнил, что вынести решение заочно, так, чтобы об этом не знал сам человек (в зависимости от состояния) и его родственники, тоже не удастся: «До помещения лица в закрытое учреждение суд должен выслушать его и разъяснить ему ход производства. В случае необходимости суд выслушивает лицо в обычной для него обстановке. Также суд должен выслушать мнения волостной или городской управы и следующих лиц: супруга лица и других членов семьи, проживающих совместно с лицом; опекуна; назначенного лицом доверенного лица; руководителя закрытого учреждения, куда лицо помещается, или назначенное им должностное лицо.

Суд может не выслушивать указанные лица только в отдельных случаях (если лицо, о помещении которого в закрытое учреждение ведется производство, против их заслушивания; эти лица сами отказываются от заслушивания; заслушивание этих лиц очевидно не поможет разрешению дела; или суду не удалось разыскать этих лиц либо установить с ними контакт, независимо от приложенных разумных усилий. Оставление не заслушанным самого лица либо других лиц следует обосновать в постановлении».

То есть в данном случае семья пациента или не говорит, что их приглашали в суд, или они сами отказались туда идти. Но не знать, что вопрос рассматривается, они не могли. Но это детали личной жизни. Как бы там ни было, на данный момент пациент уже отпущен домой и, судя по реакции семьи, снова начал страдать от болей.

В этой ситуации, чтобы исключить врачебную халатность и успокоиться самим, мы посоветовали жене обратиться с заявлением в Комиссию по надзору за качеством лечения при Министерстве социальных дел. На основании заявления врачи-эксперты получат доступ к истории болезни пациента, смогут изучить все проведенные ему обследования и процедуры и скажут, действительно ли в отношении лечения человека допущено халатное отношение или же речь идет о мнительности, доведшей его самого и его семьи до тяжелых страданий.

Представитель Министерства социальных дел добавляет: «Как близкие люди и члены семьи могут помочь? Это ключевой вопрос, и тут не так просто дать совет. Обычно помогают доверительные отношения с имеющим проблемы родственником.

Вместо осуждения нужно попытаться понять. Можно найти людей, имеющих родственников с аналогичными проблемами, и обмениваться с ними опытом. Важно не оставаться наедине со своими горестями и не прятать их от других. Конечно, нужно мотивировать своего родственника, а не заставлять искать помощи. Если вы чувствуете, что не справляетесь, то разумно самим начать искать помощь. Для этого следует обратиться к консультанту, медсестре по душевному здоровью или клиническому психологу. Помощь можно получить и у семейного врача. Прежде всего, вам самим.