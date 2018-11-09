Названа самая безопасная для туристов страна

Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Самой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия, пишет lenta.ru.

За ней следуют ОАЭ. Однако в этой стране вероятностью теракта оказалась выше. На третьем месте — Сингапур, далее Испания и Австралия.

Самые неблагоприятные для туристических поездок места — это Турция и Южная Африка. В этих странах отмечается высокий уровень преступности, а также угроза заражения вирусами.