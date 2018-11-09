Картина дня: интервью с мэром Маарду, первые посетители ТЦ в Таллинне и закрытие линий Nordica

Владимир Архипов: о Temptrans, запахе от свалки и невкусных обедах

В соседствующем со столицей городе Маарду который месяц подряд не утихают страсти: жители жалуются на зловонный запах от местной свалки, плохую работу перевозчика Temptrans и на невкусные школьные обеды. Об этих и других проблемах мы поговорили с мэром Маарду Владимиром Архиповым. Читать далее...

Открытие торгового центра нового поколения T1 Mall of Tallinn

В пятницу, 9 ноября, 10:00 для посетителей открыл двери T1 Mall of Tallinn – первый в Эстонии продуманный до мелочей торговый и развлекательный центр для людей, которые ищут возможность качественно провести время в современном городском пространстве, ярких кулинарных впечатлений и магазины с новыми брендами. Читать далее...

Nordica закрывает сразу три линии

В четверг эстонская национальная авиакомпания Nordica решила закрыть три регулярные линии из Таллинна и вместо убыточного внутреннего рынка больше сосредоточиться на внешнем. С середины января следующего года самолеты Nordica больше не будут летать в Санкт-Петербург, Осло и Амстердам. Читать далее... О том, что будет с пассажирами, купившими билеты Nordica, можно узнать здесь.

В Мельбурне мужчина врезался в торговый центр на машине, взорвал ее и напал с ножом на людей

В австралийском Мельбурне один человек погиб и трое ранены после того, как мужчина врезался на машине в торговый центр, поджег свой автомобиль и напал с ножом на посетителей ТЦ. Читать далее...

Что думают водители о зонах обгона 2+1 на шоссе Таллинн - Тарту?

В течение двух лет Департамент шоссейных дорог построил на шоссе Таллинн – Тарту две зоны обгона с полосами по системе 2+1. Одну между Вальмаотса и Кяревере, вторую – перед Пыльтсамаа между Анниквере и Неанурме. В конце следующего года между ними появится еще одна зона обгона, на отрезке между Пиккнурме и Пуурмани, которая обойдется Департаменту шоссейных дорог в 4,77 миллиона евро. Читать далее...

Банда автоугонщиков открыла охоту на машины двух марок

Сегодня ночью в Пярну вновь угнали два автомобиля. Как и в ночь на среду жертвами банды профессиональных автоугонщиков стали машины марок Volkswagen и Toyota. Читать далее...

«Таллиннский меч» соберет весь цвет мирового женского фехтования

Сегодня в Таллинне стартует традиционный этап Кубка мира по фехтованию, «Таллиннский меч», который по традиции соберет всех сильнейших фехтовальщиц планеты. Читать далее...

Глава маленькой фирмы государству: насколько хуже должна стать ситуация, чтобы вы сделали хоть что-нибудь?

По словам действующего в Тарту автоперевозчика Baltic Cargoline Pro OÜ Кайдо Пейкера, государственная экономическая и налоговая политика привела транспортный сектор на край кризиса и, вероятно, им самим придется вскоре паковать вещи. Читать далее...

День отца, которого нет, или Куда прется Иванов

Теперь уже много лет назад из списка праздников по понятным причинам вычеркнули 23 февраля и по не очень понятным – 8 марта. Их объявили идеологически чуждыми, хотя идеологии в последнем случае не оставалось ни на грош: вряд ли приснопамятные Клара и Роза ожидали, что Международный женский день будет отмечаться повальным целованием ручек и вручением цветов, а то и бриллиантов. Читайте мнение Марианны Тарасенко здесь.

Кто заменит Меркель? Кандидаты уже известны