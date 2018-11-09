Первым номером Центристской партии в Харьюском и Рапласком уездах может стать Юри Ратас

Представитель Центристской партии в пятницу не пожелал подтвердить, что имя Ратаса в этом качестве будет озвучено в понедельник на предвыборном мероприятии партии.

Ранее в пятницу пресс-служба партии передала, что в понедельник, 12 ноября в 9.30 на железнодорожном вокзале в Кейла, Центристская партия представит первые номера по Харьюмаа и Рапламаа, которые будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу.

В мероприятии примет участие председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас, который вместе с кандидатами отправятся с Балтийского вокзала на электричке в Кейла.

В том же самом избирательном округе Ратас баллотировался в Рийгикогу и в 2015 году, он получил тогда 7932 голоса, что было вторым результатом после 15 881 голоса, который собрал тогдашний лидер Партии реформ и премьер-министр Таави Рыйвас.

Председатель крупнейшего политического соперника центристов, Партии реформ, Кая Каллас также будет баллотироваться в этом округе на предстоящих выборах.

Избирательный округ Харьюского и Раплаского уезда крупнейший в Эстонии — на выборах в Рийгикогу в 2015 году здесь были распределены 14 мандатов.