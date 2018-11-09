В Финляндии произошел сбой в работе GPS

По данным Yle, первыми обнаружили сбой в работе системы военные Финляндии, которые предупредили Центр аэронавигации о вмешательстве в ее работу.

На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми (Rovaniemi) до норвежской границы и к востоку от Киттиля (Kittila) до российской границы.

Yle отмечает, что Россия подозревается во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем, которое произошло во время недавно завершившихся учений НАТО в Норвегии.