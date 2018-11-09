Фото: в магазине Selver собирают пожертвования на уже закрытый роддом
9 ноября 2018, 14:20
В валгаском магазине Selver призывают пожертвовать деньги на детское или родильное отделение местной больницы. Родильное отделение было закрыто в июле этого года, передает Lõuna-Eesti Postimees.
«Интересно, кому мы должны помогать? Где находится родильное отделение нашей местной больницы?» - спрашивает опубликовавший фотографию в соцсетях житель Валга.
Местные также отметили, что у Валгаской больницы на самом деле нет и самостоятельного детского отделения, поскольку оно являются частью отделения внутренних болезней, в котором есть восемь мест для детей.