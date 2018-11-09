Нарвитянку оштрафовали в Ивангороде за то, что ее машина долго была в России

Как рассказали «Леноблинформу» в пресс-службе Кингисеппской таможни, гражданка Эстонии прибыла на своем Volkswagen на территорию Евразийского экономического союза еще в августе прошлого года. Выехать она должна была ровно через год – однако опоздала на 10 дней.

Свою задержку женщина объяснила поломкой машины, однако правила есть правила. Таможенный кодекс ЕЭС гласит, что временный ввоз транспортных средств на территорию ЕЭС иностранными лицами для личного пользования, зарегистрированными в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, допускается на срок не более одного года.

Поэтому Кингисеппская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Жительнице сопредельного государства придется заплатить административный штраф.

«Мы постоянно информируем людей о том, что нарушение сроков временно ввезенных транспортных средств для личного пользования неизбежно влечет за собой наказание, – поясняют в пресс-службе. – Сумма, которую придется выложить нарушителям, зависит от того, насколько автовладелец опоздает с возвращением».