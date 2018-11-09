Пт, 9.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

В Литве сохраняется самая низкая инфляция среди стран Балтии

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Инфляция. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX.

Годовая инфляция в Литве остается самой низкой в странах Балтии,  свидетельствуют данные национальных статистических служб. 

Цены на потребительские товары и услуги в Литве за год (в минувшем месяце, по сравнению с октябрем прошлого года) поднялись на 2,9%,  в Латвии - на 3,2%, в Эстонии - на 4,4%.

Потребительские товары в Литве подорожали на 2,5%, а услуги - на  - 4,1%, в Латвии - соответственно на 3,3% и на 3,0%, в Эстонии - на 3,7% и на 5,7%.

Месячная инфляция в Литве в октябре составила 0,6%, в Латвии - 0,7%, в Эстонии - 0,5%.

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