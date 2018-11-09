В Литве сохраняется самая низкая инфляция среди стран Балтии

Цены на потребительские товары и услуги в Литве за год (в минувшем месяце, по сравнению с октябрем прошлого года) поднялись на 2,9%, в Латвии - на 3,2%, в Эстонии - на 4,4%.

Потребительские товары в Литве подорожали на 2,5%, а услуги - на - 4,1%, в Латвии - соответственно на 3,3% и на 3,0%, в Эстонии - на 3,7% и на 5,7%.