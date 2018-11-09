В Литве сохраняется самая низкая инфляция среди стран Балтии
9 ноября 2018, 14:56
Годовая инфляция в Литве остается самой низкой в странах Балтии, свидетельствуют данные национальных статистических служб.
Цены на потребительские товары и услуги в Литве за год (в минувшем месяце, по сравнению с октябрем прошлого года) поднялись на 2,9%, в Латвии - на 3,2%, в Эстонии - на 4,4%.
Потребительские товары в Литве подорожали на 2,5%, а услуги - на - 4,1%, в Латвии - соответственно на 3,3% и на 3,0%, в Эстонии - на 3,7% и на 5,7%.
Месячная инфляция в Литве в октябре составила 0,6%, в Латвии - 0,7%, в Эстонии - 0,5%.