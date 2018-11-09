Рынок контрабандных сигарет в Эстонии и Литве сокращается, а в Латвии растет

Криминальная служба таможни Литвы говорит, что тенденция к уменьшению черного рынка табачных изделий отмечается и в соседних странах: в Польше нелегальные сигареты составляют 12,3% рынка табачных изделий, в Эстонии - 12,8%.

Однако в соседней Латвии черный рынок табачных изделий растет и сейчас составляет 22,8%. По данным исследования "пустых пачек", проведенного в середине этого года, нелегальные сигареты занимали 21,1% латвийского рынка. Это самый высокий процент нелегальных сигарет на рынке среди всех стран-членов Евросоюза (ЕС).

Криминальная служба таможни Латвии сообщает, что за девять месяцев начала 280 досудебных расследований относительно контрабанды или незаконного распоряжения подакцизными товарами.

Задержано 80 млн единиц (четыре миллиона пачек) контрафактных сигарет и 93 тонны нелегального табака. Общая стоимость курева достигает почти 15 млн евро.

Больше всего – 44% – сигарет таможенные криминалисты задержали на границе с Белоруссией.

На границе с Россией задержано 17% контрабанды сигарет, на границе с Латвией - 1%.

Между тем внутри страны было задержано 38% контрафактных сигарет. Все нелегальные склады с такой продукцией обнаружены в пограничных с Польшей регионах.