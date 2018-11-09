Ректор: весь народ Эстонии недофинансирован

Аавиксоо считает, что постоянное придумывание новой деятельности и составление бюджета на основе затрат — одна из основных вещей, которая перегружает наш публичный сектор и справедливо вызывает мнение, что почти вся деятельность в публичном секторе Эстонии недофинансирована.

«Весь народ Эстонии недофинансирован и, конечно, недофинансировано большинство деятельности, за которую в Эстонии мы беремся», - сказал Яак Аавиксоо на сегодняшней конференции UX Tulevikku.

«Поверьте мне, если серьезно пересмотреть все, что мы обещаем своему народу в качестве общественных услуг, то это все предлагать на современном, качественном уровне просто невозможно. Все равно, насколько эффективно бы мы эту систему не поменяли бы», - говорит ректор.

По оценке Аавиксоо, из списка обещанных вещей надо беспощадно вычеркнуть те, в которых больше нет необходимости, которые необходимо совершенно по-другому организовать или которые можно объединить с другими.

«Не надо оставлять услуги, в которых нет безусловной необходимости», - говорит он.