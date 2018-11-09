Пт, 9.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук

Галерея: квартира в Ласнамяэ с необычной кухней

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Квартира находится на уступе Ласнамяэского глинта, рядом с новехонькими жилыми башнями. Из окон расположенной на восьмом этаже квартиры открывается захватывающий вид на город и море.

Квартира трехкомнатная, площадь ее - 66,7 квадратных метров, и она в самом деле безупречно, судя по фотографиям, отремонтирована: новые окна и двери, ровные стены покрыты красивыми обоями, отменная сантехника, натяжные потолки. В спальне потолок черный, глянцевый, отражающий свет люстры с подвесками. Красота! Но самое примечательно в квартире - это кухня. 

Она решена в бело-красной гамме. Новая мебель разделена на две части и, что бывает довольно редко, часть шкафов с раковиной перенесена на противоположную стену, а столовая зона водружена на подиум, куда новым жильцам придется карабкаться, если они захотят поужинать в кругу семьи.

Квартира продается с мебелью и бытовой техникой.

Смотрите галерею, а остальные фотографии и информация о продаже находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ