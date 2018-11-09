Госсуд освободил от обвинений мужчину, лапавшего детей в автобусах и кинотеатрах

Госсуд пришел к выводу, что хотя обвиняемый терся несколько раз об девочек 2007 и 2005 годов рождения, удовлетворяя, таким образом, свою половую страсть, его действия не соответствуют деяниям в значении статьи Пенитенциарного кодекса об изнасиловании и половой связи.

Свою вину он раньше признавал в судах и сам, сказав, что из-за алкогольного опьянения чувствовал нездоровое желание трогать детей, также он признавал, что этим доставил потерпевшим неприятные моменты.

Государственный суд пришел к выводу, что права ребенка на телесную неприкосновенность и защиту душевного и физического здоровья неоспоримо должны быть гарантированы. Коллегия отметила, что обвиняемый вел себя против воли потерпевшей, его действия были телесными и имели сексуальное значение, а также своим поведением он унизил человеческое достоинство потерпевшей.

По оценке Государственного суда, способ поведения обвиняемого, безусловно, является домогательством, и это сильно потревожило потерпевших, но по степени тяжести оно несравнимо с деяниями, которые наказываются по статьям, касающимся действий сексуального характера, сравнимых с изнасилованием или половым актом.

Согласно действующему Пенитенциарному кодексу, поступок обвиняемого сравним с сексуальным домогательством. Наказание за сексуальное домогательство ввели 6 июля 2017 года, чтобы объявить наказуемыми и более легкие по своему характеру проступки сексуального характера, совершаемые против воли другого человека. Поступки, вмещающиеся в понятие сексуального домогательства, нарушают право сексуального самоопределения потерпевшего и телесной неприкосновенности меньше, чем, например, преступления, характеризующиеся как изнасилование.

До 6 июля 2017 года закон наказания за сексуальные домогательства не предусматривал. Поскольку это значение вступило в силу после совершения указанных в обвинении деяний, суд из-за запрета на применение обратной силы закона не смог переквалифицировать поведение обвиняемого в сексуальное домогательство. По оценке коллегии, описанные в обвинении деяния не соответствуют и ни одному составу преступления, указанному в Пенитенциарном кодексе, действовавшем на момент их совершения.