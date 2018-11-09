В Москве обнаружили дом-хамелеон

Главная особенность 14-этажного здания — фасады, позволяющие воспринимать его то радужно-светлым, то практически черным. Цветовой эффект обеспечивает специальный кирпич, которым облицованы стены объекта. «Именно он дает возможность фасадам менять цвет в зависимости от освещения и погоды, — поясняется в сообщении. — Благодаря этому качеству здание уже получило название "дом-хамелеон"».

Экстерьер дома, рассчитанного на 224 квартиры, имеет еще одну особенность, архитекторы назвали ее шестым фасадом. Увидеть его можно, посмотрев на стену с эркерами снизу-вверх. Пятым фасадом строители обычно называют крышу здания.

В мэрии не исключают, что нестандартное здание будет привлекать туристов, и тогда его нанесут на туристическую карту города.