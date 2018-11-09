Сотрудники эстонской фирмы решили вместе играть в лотерею и выиграли 100 000 евро

Один из сотрудников рассказал, что коллектив играл в лотерею около трех недель. По его словам, в первый раз им повезло уже в первую неделю: они выиграли 700 евро, тогда еще на пятерых.

После этого к ним присоединились и другие коллеги, и было решено дальше играть вдесятером. Каждый день они покупали по два билета. «Каждый выбирал два номера и их распределяли между билетами», - рассказал он, уточнив, что одну и ту же комбинацию чисел использовали в течение недели.

«О выигрыше я узнал только вечером после тренировки, когда увидел неотвеченный звонок от одного из коллег и перезвонил ему», - вспоминает один из победителей, попросивший не указывать его имя. Поначалу, когда коллега спросил его, знает ли он о том, что произошло, он встревожился. А когда ему прислали фото с выигрышной комбинацией чисел, он подумал, что это компьютерная обработка и кто-то решил подшутить.

Коллеги разделили сумму между собой, часть из нее они решили отдать на благотворительность.

Директор по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмель отметила, что это пока самый большой выигрыш Keno Loto в Эстонии, поскольку были отгаданы все десять чисел, при этом была сделана ставка в пять евро. По данным Луйкмель, подобные выигрыши случались и раньше, но тогда ставки были меньше – один или два евро, поэтому и выигрыши были меньше.