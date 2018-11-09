Сотрудники эстонской фирмы решили вместе играть в лотерею и выиграли 100 000 евро

В прошлом месяце сотрудники одной из пярнуских фирм решили скинуться и вместе начать играть в лотерею. Прошло несколько недель - и им улыбнулась настоящая удача: они отгадали все десять чисел и выиграли 100 000 евро, пишет Pärnu Postimees.
Один из сотрудников рассказал, что коллектив играл в лотерею около трех недель. По его словам, в первый раз им повезло уже в первую неделю: они выиграли 700 евро, тогда еще на пятерых.
После этого к ним присоединились и другие коллеги, и было решено дальше играть вдесятером. Каждый день они покупали по два билета. «Каждый выбирал два номера и их распределяли между билетами», - рассказал он, уточнив, что одну и ту же комбинацию чисел использовали в течение недели.
«О выигрыше я узнал только вечером после тренировки, когда увидел неотвеченный звонок от одного из коллег и перезвонил ему», - вспоминает один из победителей, попросивший не указывать его имя. Поначалу, когда коллега спросил его, знает ли он о том, что произошло, он встревожился. А когда ему прислали фото с выигрышной комбинацией чисел, он подумал, что это компьютерная обработка и кто-то решил подшутить.
Коллеги разделили сумму между собой, часть из нее они решили отдать на благотворительность.
Директор по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмель отметила, что это пока самый большой выигрыш Keno Loto в Эстонии, поскольку были отгаданы все десять чисел, при этом была сделана ставка в пять евро. По данным Луйкмель, подобные выигрыши случались и раньше, но тогда ставки были меньше – один или два евро, поэтому и выигрыши были меньше.
Это не единственный крупный выигрыш в Пярну в этом году. Например, в конце мая в Пярну купили билет Bingo Loto и выиграли джекпот на сумму 160 988 евро. А в позапрошлом году отец семейства из Пярнумаа выиграл в Bingo Loto 451 775 евро. Поскольку в семье растут двое маленьких детей, он решил воплотить в жизнь две свои большие мечты: купить дом и новую машину.