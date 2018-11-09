Вопрос читателя: это правда, что проверить огнетушитель можно самостоятельно?

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Ивери Марукашвили, согласно постановлению министра внутренних дел от 30.08.2010, владелец огнетушителя сам должен следить за его содержанием в исправности.

«Постановление не регламентирует требования к лицам или учреждениям, которые могут выполнять работы по его обслуживанию. Однако, обслуживание огнетушителей, согласно постановлению, подразумевает его опустошение, проверку всех деталей на целостность и изношенность, а при необходимости их замену и т.д. Без наличия таких возможностей или необходимого инвентаря провести обслуживание огнетушителя собственными силами невозможно. Поэтому лучше за помощью обратится к специалистам», - сообщил он.