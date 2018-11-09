Пт, 9.11.2018
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Фото: самолет упал через несколько секунд после взлета На борту находились 128 пассажиров

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Самолет, упавший в Гайане.

ФОТО: DENIS CHABROL / AFP

Направлявшийся в Торонто Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica упал через несколько секунд после взлета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Самолет, упавший в Гайане.

ФОТО: Adrian Narine / AP

Инцидент произошел в аэропорту Джорджтауна (Гайана) в пятницу, 9 ноября. После неудачной попытки взлета авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и увяз в куче песка. В результате крушения, причиной которой стали проблемы с гидравликой, один из двигателей самолета отвалился и раскололось правое крыло.

На борту самолета находились 128 пассажиров. Шестеро из них пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.

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