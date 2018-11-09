Таллинну пришлось найти дополнительно около восьми млн евро на строительство улицы Рейди

Победителем в тендере город объявил предприятие Verston Ehitus, но более выгодной цены, как было запланировано, добиться не удалось, и в июне заключили договор подряда на сумму 38,1 млн евро, а общий бюджет проекта составил 39,8 млн евро, передает Rus.ERR.

Таллиннский порт, доступ к территории которого улучшится благодаря улице Рейди, согласился повысить долю финансирования, и теперь город может рассчитывать на 3,3 млн евро, а из европейского фонда поступит 24,2 млн евро.