В Ласнамяэ появится новый парк

Старейшина отметила, что бюджет следующего года ориентирован больше на проекты, связанные с благоустройством территорий района и развитием подведомственных учреждений. Общий объем бюджета Ласнамяэ составит порядка 6,5 миллионов евро, что на 200 тысяч больше, чем в 2018 году.

В следующем году будет построен современный и светлый променад Паэ. В ходе реконструкции вплоть до улицы Смуули появится новое асфальтовое покрытие, современное освещение, двухуровневое озеленение и скамейки.

На радость жителям Прийсле в бюджете предусмотрены средства и для реализации последнего третьего этапа строительства парка Прийсле. Для строительства дорожек, сада, сцены, детской и спортивной площадок и других парковых элементов в бюджете заложено 1 170 000 евро.

Положительные изменения произойдут и на пересечении улиц Смуули и Лийкури. Перекресток станет более безопасным для участников дорожного движения – здесь появится регулируемый пешеходный переход. «Долгие переговоры управы Ласнамяэ с Коммунальным департаментом принесли свои плоды. Для нас очень важна безопасность пешеходов, а установка светофора может избежать опасных ситуаций», - отметила Мария Юферева.

Жители улицы Пинна также могут вздохнуть с облегчением – очередь на ремонт внутриквартальных дорог дошла и до их двора. Кроме того, в порядок будет приведен и мост Варраку.

В новом году начнется проектирование крупных объектов в Ласнамяэ. Из городского бюджета предусмотрены средства на проектирование пристройки к социальному центру Ласнамяэ по адресу Киллустику, 16. Кроме того, совместно с властями Таллинна начнется проектирование первого в районе муниципального центра здоровья, а также разработка проекта по реновации основной школы Ласнамяэ, в которой располагается также Ласнамяэский социальный детский центр. Визуальные изменения затронут и Ласнамяэский спортивный комплекс, где за 120 тысяч евро приведут в порядок фасад здания.

Не останется без финансирования и хорошо себя зарекомендовавший проект комиссии по примирению споров внутри квартирных товариществ. Работа проекта продолжится и в 2019 году.

«При составлении бюджета 2019 года были учтены практически все пожелания управы. Эти объекты чрезвычайно важны для улучшения уровня жизни как в отдельных уголках Ласнамяэ, так и районе в целом», - добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.