В бургере из McDonald’s нашли человеческий зуб

В августе посетитель одного из ресторанов McDonald’s в Канадзаве заметил странное содержимое в доставшемся ему McMuffin со свиной котлетой и яйцом. Он не стал его есть и отдал на проверку, передает Lenta.ru.

В городском центре общественного здоровья изучили бургер и обнаружили в нем три чужеродных предмета длиной от четырех до восьми миллиметров. Специалисты пришли к выводу, что это осколки человеческого зуба.