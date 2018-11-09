В бургере из McDonald’s нашли человеческий зуб

Фрагменты человеческого зуба нашли в бургере из McDonald’s, проданном в японском городе Канадзава, сообщает AsiaOne.
В августе посетитель одного из ресторанов McDonald’s в Канадзаве заметил странное содержимое в доставшемся ему McMuffin со свиной котлетой и яйцом. Он не стал его есть и отдал на проверку, передает Lenta.ru.
В городском центре общественного здоровья изучили бургер и обнаружили в нем три чужеродных предмета длиной от четырех до восьми миллиметров. Специалисты пришли к выводу, что это осколки человеческого зуба.
Японское отделение McDonald’s организовало проверку на фабрике в префектуре Айти, где пекут булочки для McMuffin, и в американской компании, которая поставляет свиные котлеты. Установить происхождение осколков зуба так и не удалось.